Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії, - NYT
Іран розпочав широке розслідування вбивства політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії - правоохоронці арештували понад два десятки підозрюваних
Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що серед затриманих є високопоставлені офіцери розвідки, військові та штабні працівники у військовому пансіонаті в Тегерані.
За словами двох іранських чиновників, спеціалізований розвідувальний підрозділ з питань шпигунства Корпусу вартових революції займається розслідуванням та шукає підозрюваних у вбивстві Ісмаїла Ганії.
Корпус гвардії поки не оприлюднив жодних подробиць арештів і розслідування вбивства ватажка ХАМАС, зокрема й причини. Але там, як зазначається, пообіцяли сувору помсту.
"Інтенсивність і розмах розслідування, проведеного гвардійцями, показує, наскільки це вбивство шокувало і сколихнуло керівництво країни", - йдеться у повідомленні.
- 31 липня Ісмаїл Ганія був убитий у Тегерані за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований у гостьовому будинку.
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