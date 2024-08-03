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Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії, - NYT

Катерина Єсікова
3 серпня, 2024 субота
10:59
Світ Ісмаїл Ганія

Іран розпочав широке розслідування вбивства політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії - правоохоронці арештували понад два десятки підозрюваних

Зміст

Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що серед затриманих є високопоставлені офіцери розвідки, військові та штабні працівники у військовому пансіонаті в Тегерані. 

За словами двох іранських чиновників, спеціалізований розвідувальний підрозділ з питань шпигунства Корпусу вартових революції займається розслідуванням та шукає підозрюваних у вбивстві Ісмаїла Ганії.

Корпус гвардії поки не оприлюднив жодних подробиць арештів і розслідування вбивства ватажка ХАМАС, зокрема й причини. Але там, як зазначається, пообіцяли сувору помсту.

"Інтенсивність і розмах розслідування, проведеного гвардійцями, показує, наскільки це вбивство шокувало і сколихнуло керівництво країни", - йдеться у повідомленні.

  • 31 липня Ісмаїл Ганія був убитий у Тегерані за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований у гостьовому будинку.

Теги:
Кримінал
Близький Схід
Іран
Хамас
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