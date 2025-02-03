Канадська провінція Онтаріо заборонила контракти з американськими компаніями у відповідь на мита США
Провінція Онтаріо в Канаді заборонила укладати контракти компаніям США з місцевими агенціями та самоврядуванням у відповідь на введенні мита президента Дональда Трампа
Про це премʼєр-міністр Онтаріо Дуг Форд повідомив у соцмережі Х.
"Починаючи з сьогоднішнього дня і доти, поки тарифи США не будуть зняті, Онтаріо забороняє американським компаніям укладати провінційні контракти", - заявив він.
За його словами, Онтаріо щороку витрачає $30 млрд на закупівлі в компаній США в межах плану розвитку провінції на загальну суму $200 млрд.
"Американські підприємства тепер втратять десятки мільярдів доларів нових доходів. Вони звинувачують лише президента Трампа. Ми йдемо на крок далі. Ми розірвемо контракт провінції зі Starlink. Онтаріо не буде вести бізнес з людьми, які налаштовані на руйнування нашої економіки. Канада не почала цей бій зі США, але вам краще повірити, що ми готові її виграти", - написав Форд.
- У Білому домі раніше повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
- Потім прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа.
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