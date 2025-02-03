Канадська провінція Онтаріо заборонила контракти з американськими компаніями у відповідь на мита США

Про це премʼєр-міністр Онтаріо Дуг Форд повідомив у соцмережі Х.

"Починаючи з сьогоднішнього дня і доти, поки тарифи США не будуть зняті, Онтаріо забороняє американським компаніям укладати провінційні контракти", - заявив він.

За його словами, Онтаріо щороку витрачає $30 млрд на закупівлі в компаній США в межах плану розвитку провінції на загальну суму $200 млрд.

"Американські підприємства тепер втратять десятки мільярдів доларів нових доходів. Вони звинувачують лише президента Трампа. Ми йдемо на крок далі. Ми розірвемо контракт провінції зі Starlink. Онтаріо не буде вести бізнес з людьми, які налаштовані на руйнування нашої економіки. Канада не почала цей бій зі США, але вам краще повірити, що ми готові її виграти", - написав Форд.