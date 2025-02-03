Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту

Про це повідомляють Суспільне та Ґрати.

Так, суд заарештував жителя міста Лубни Вадима Кузуба, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Зазначається, що під час засідання суду підозрюваний визнав свою провину. Він сказав, що хотів налякати військових з ТЦК, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За його словами, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Натомість захист Кузуба просив відправити його під домашній арешт. Суд вирішив взяти його під варту до 1 квітня без права на заставу.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало?

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що у суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив двом особам – жителям Лубен та Полтави, про підозру у вбивстві військового ТЦК.