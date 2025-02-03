Зеленський підписав закон про надання громадянства дружинам та чоловікам військовослужбовців ЗСУ

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон надає право на подання декларації про відмову від іноземного громадянства другому з подружжя громадянина України, який проходить або проходив військову службу та загинув (помер) під час виконання службових обов’язків, або був звільнений з військової служби на підставах, визначених законодавством.

Також другий з подружжя іноземців, які захищали Україну, може поновити українське громадянство.

Окрім того, документ передбачає встановлення квот імміграції для іноземців, які прибувають до України з метою возз’єднання з військовослужбовцями.

Що передувало Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну. За документ віддали свої голоси 263 нардепи. Президент України Володимир Зеленський 15 серпня закликав Верховну Раду ухвалити низку рішень, зокрема надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну. Він наголосив, що іноземці, які воюють за Україну, заслуговують отримати українське громадянство. За словами Зеленського, це також справедливо поширити і на їхніх рідних.

Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну.