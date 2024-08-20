Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну

Про це повідомляє народна депутатка України Ірина Геращенко.

За законопроєкт №9585 проголосували 315 народних депутатів. Закон передбачає, що:

іноземці або люди без громадянства зможуть отримати посвідки на тимчасове проживання, дозвіл на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, навіть якщо їхній строк дії закінчився;

члени сімей добровольців матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання;

громадяни РФ та Білорусі, які отримали українське громадянство в період з 24 лютого 2020 року, повинні будуть подати документи про відмову від іноземного громадянства протягом року після скасування воєнного стану;

люди, які набули громадянство України під час воєнного стану матимуть право скласти відповідні іспити протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану;

розгляд заяв від громадян РФ про набуття громадянства припинять до спливу одного року з дня припинення або скасування воєнного стану.

Однак останній пункт містить певні винятки, зокрема він не стосується людей, які мають визначні заслуги перед Україною, проходять або проходили військову службу за контрактом в Україні, були залучені до захисту України у складі ТрО, їхніх подружжів та дітей, які мають законні підстави для набуття громадянства України.

Що передувало

Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну. За документ віддали свої голоси 263 нардепи.

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня закликав Верховну Раду ухвалити низку рішень, зокрема надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну.

Він наголосив, що іноземці, які воюють за Україну, заслуговують отримати українське громадянство. За словами Зеленського, це також справедливо поширити і на їхніх рідних.