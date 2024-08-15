Зеленський закликав ВР невідкладно розглянути законопроєкт про надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну
Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити низку рішень, зокрема надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну
Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Офіс президента.
"Настав час ухвалити важливі законодавчі речі - оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям", - сказав президент.
Зокрема він наголосив, що іноземці, які воюють за Україну, заслуговують отримати українське громадянство. За словами Зеленського, це також справедливо поширити і на їхніх рідних.
Також президент заявив, що потрібно на законодавчому рівні гарантувати, що українські воїни, які беруть участь у Курській операції та братимуть участь в усіх інших діях на території Росії, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
"І це треба ухвалити на законодавчому рівні, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно", - наголосив Зеленський.
Крім того, він зазначив, що має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку Сили оборони здобувають у боях.
Під час звернення Зеленський також сказав, що усі зрадники та колаборанти мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні.
"Це має бути зроблено реально - так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті", - додав президент.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що держава виділить із найближчих пакетів допомоги додаткову зброю для захисників, які воюють на донецьких напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.04Продаж 45.72
- Актуальне
- Важливе