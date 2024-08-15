Зеленський закликав ВР невідкладно розглянути законопроєкт про надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Офіс президента.

"Настав час ухвалити важливі законодавчі речі - оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям", - сказав президент.

Зокрема він наголосив, що іноземці, які воюють за Україну, заслуговують отримати українське громадянство. За словами Зеленського, це також справедливо поширити і на їхніх рідних.

Також президент заявив, що потрібно на законодавчому рівні гарантувати, що українські воїни, які беруть участь у Курській операції та братимуть участь в усіх інших діях на території Росії, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

"І це треба ухвалити на законодавчому рівні, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно", - наголосив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку Сили оборони здобувають у боях.

Під час звернення Зеленський також сказав, що усі зрадники та колаборанти мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні.

"Це має бути зроблено реально - так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті", - додав президент.