Зеленський пообіцяв направити додаткову зброю на донецькі напрямки з найближчих пакетів допомоги
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що держава виділить із найближчих пакетів допомоги додаткову зброю для захисників, які воюють на донецьких напрямках
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський розповів, що сьогодні мав декілька розмов із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вони домовилися з найближчих пакетів допомоги направити додаткову зброю на донецькі напрямки.
"За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане. Я дякую всім нашим воїнам – кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, – які витримують російський тиск, які захищають нашу державу", - сказав президент.
Український лідер також зауважив, що Київ продовжує працювати з партнерами щодо надання зброї ЗСУ.
"Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", - підкреслив Зеленський.
- 14 серпня військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків Донеччини росіяни не перекидають підрозділи на Курськ.
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