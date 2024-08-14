Зеленський пообіцяв направити додаткову зброю на донецькі напрямки з найближчих пакетів допомоги

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що сьогодні мав декілька розмов із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вони домовилися з найближчих пакетів допомоги направити додаткову зброю на донецькі напрямки.

"За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане. Я дякую всім нашим воїнам – кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, – які витримують російський тиск, які захищають нашу державу", - сказав президент.

Український лідер також зауважив, що Київ продовжує працювати з партнерами щодо надання зброї ЗСУ.

"Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", - підкреслив Зеленський.