Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський пообіцяв направити додаткову зброю на донецькі напрямки з найближчих пакетів допомоги

Зеленський пообіцяв направити додаткову зброю на донецькі напрямки з найближчих пакетів допомоги

Дар'я Куркіна
14 серпня, 2024 середа
20:22
Війна з Росією Зеленський на Донеччині (24.06.2024)

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що держава виділить із найближчих пакетів допомоги додаткову зброю для захисників, які воюють на донецьких напрямках

Зміст

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що сьогодні мав декілька розмов із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вони домовилися з найближчих пакетів допомоги направити додаткову зброю на донецькі напрямки.

"За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане. Я дякую всім нашим воїнам – кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, – які витримують російський тиск, які захищають нашу державу", - сказав президент.

Український лідер також зауважив, що Київ продовжує працювати з партнерами щодо надання зброї ЗСУ.

"Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", - підкреслив Зеленський.

  • 14 серпня військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків Донеччини росіяни не перекидають підрозділи на Курськ.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Донеччина
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Успіння Пресвятої Богородиці
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2024 вiвторок
Як правильно відзначати Успіння Пресвятої Богородиці: історія, традиції та заборони
Автор Андрій Нестеренко
12 серпня, 2024 понедiлок
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
Автор Оксана Ліховід
13 серпня, 2024 вiвторок
Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
20:01
На Херсонщині російська окупаційна армія атакувала рятувальників
На Херсонщині РФ атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу: є поранені
20:01
OPINION
Олексій Біловол
Постолімпійське. Феєрія злетів і драм
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 903-го дня війни: збиття російського Су-34 у Курській області, успішна атака Сил оборони на аеродром "Саваслєйка" та знищення ворожої "Касти" на Запоріжжі 
19:58
Вадим Філашкін
У Торецьку на Донеччині залишаються близько 3 тис. цивільних, - ОВА
19:27
хакер
Хакери РФ атакують критиків Кремля по всьому світу, - дослідження Citizen Lab і Access Now
19:24
S.T.A.L.K.E.R. 2
Вийшов новий трейлер "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Розробники показали, як виглядатиме світ гри
19:24
Оновлено
РФ ударила дроном по автівці Госпітальєрів на Харківщині: є загибла
19:17
ЗСУ, мобілізація
Через Дію від мобілізації забронювали вже 160 тис. працівників: де найбільше
19:10
Ексклюзив
ЗСУ
Операція у Курській області спонукає партнерів зняти заборони на застосування Україною далекобійної зброї, - майор запасу НГУ Гетьман
19:00
Камала Гарріс
Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів
18:52
ЗСУ
Міноборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військових: що змінилося
18:49
Олександр Шовковський, Динамо
"Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів
18:27
Оновлено
обстріл, ППО
Уночі 14 серпня дрони Сил оборони здійснили найбільшу атаку на 4 військові аеродроми РФ
18:18
Веслі, Корінтіанс
"Шахтар" відмовився платити 25-30 млн євро за 19-річного бразильця
18:13
наслідки ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому «Борисоглібськ»
Зруйновані кілька ангарів: опубліковано супутникові знімки атаки по аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ
18:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Курська операція. Чому це заготовка до осінніх переговорів з РФ?
18:01
Іман Хеліф
Олімпійська чемпіонка з боксу алжирка Іман Хеліф подала позов проти Роулінг і Маска через кібербулінг
17:57
Михайло Подоляк
Окупаційних адміністрацій не буде: в ОП назвали чотири політичні цілі операції на Курщині
17:37
Ексклюзив
НБУ
Що означають нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб: пояснює економіст Пендзин
17:37
Ексклюзив
Defense Express: атака на аеродром "Саваслейка" була дуже успішною
17:29
В Україні затримали посадовицю Херсонського суду, яка під час окупації працювала в адміністрації РФ
17:28
ФК Карпати
Кубок України: результати жеребкування третього попереднього етапу
17:06
СБУ знищила на Запоріжжі російську радіолокаційну станцію вартістю від $60 млн
16:59
Німеччина, військова форма
У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: ймовірно, знову йдеться про забруднену воду, - ЗМІ
16:57
Кеті Перрі в кліпі, знятому в охоронюваних піщаних дюнах
Іспанія почала розслідування через кліп співачки Кеті Перрі, знятий в охоронюваних піщаних дюнах
16:55
Курсанти в Росії
Росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів, - "Атеш"
16:50
Оновлено
ЗСУ
Україна сформувала "санітарну зону" на території Курської області з метою самооборони: подробиці
16:38
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Окупанти від початку доби найактивніші на Покровському напрямку, Сили оборони відбили там 25 ворожих атак
16:36
Володимир Зеленський
"Диктатор Зеленський та його натовські господарі вбивають Україну": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 14 серпня
16:30
На фото: Кадр з фільму "Я і Фелікс"
Фільм "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха зʼявився на HBO Max
16:28
лікарня
Кабмін урегулював порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину
16:04
В Україні запрацював вебпортал вакансій у закладах охорони здоров’я 
16:03
OPINION
Юрій Богданов
Розмова Трампа і Маска: про що там було і для чого?
15:59
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Просування на фронті зменшилося, але ворог намагається оптимізувати ресурси через прорив ЗСУ на Курщині, - Deep State 
15:41
зерно
РФ вивезла з ТОТ Запорізької області близько 500 тис. тонн зерна цього року, - Федоров
15:39
ЗСУ, військові
Виявляли випадки "несанкціонованого проникнення": в Генштабі закликали дотримуватися правил переміщення в зонах бойових дій
15:20
Курська область
Військові РФ почали рити окопи на Курщині за 1,5 км від Суджі
14:56
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
Смерть жінки в ресторані Disney Springs: компанія вимагає відхилити позов через підписку вдівця на Disney+
14:44
Німеччина уряд
Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не вплине на відносини між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН
14:35
Російські окупанти в Криму
Росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV