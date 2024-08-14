Росіяни не перекидають підрозділи з Донеччини на Курськ, - боєць ЗСУ Сазонов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На сході ситуація насправді дуже важка. Щодо перекидання підрозділів зі сходу, то росіяни нікого не перекидають на Курськ. Для них це пріоритетний напрямок, вони не змінюють своїх планів. Як і раніше, їхня мета - вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому вони активно перекидають на схід усі можливі сили. Якщо ситуація дещо полегшиться, то це буде шляхом того, що резерви, які мали прибути сюди, будуть кинуті на Курщину. Але з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків росіяни не перекидають підрозділи на Курськ", - наголосив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, на Курському напрямку зараз діють війська групи "Сєвер" Ленінградського військового округу, включаючи Білгородську, Брянську та Курську області.

"Тобто росіяни перекидають війська з Вовчанська і Куп'янська. Говорять, що підкріплення надходить з Херсонщини та Запоріжжя, але з Донецького напрямку вони нікого не перекидають. Тут тривають дуже важкі бої", - додав Сазонов.