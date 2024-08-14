Росіяни готуються до великого призову, строковики опиняться на фронті, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що російськими строковиками будуть замінювати контрактників
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Призов у РФ планується на жовтень. І можна сказати, що строковики точно опиняться на фронті. Строковиками будуть замінювати контрактників, оскільки кількість підписаних контрактів зменшується. Незважаючи на те, що ми зараз фіксуємо черговий сплеск військової реклами на окупованій території Донеччини, охочих приєднатися до армії фактично немає. Це не тільки тенденція, пов'язана з окупованою Донецькою областю", - зауважив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, є інсайдерська інформація, що у Росії готується масштабний призов.
"Є навіть підтверджені факти, коли людина, змінивши місце проживання, заїхала з території Росії в Маріуполь, стала на військовий облік, і її повторно будуть призивати на службу в російську армію. Це свідчить про те, що росіяни насправді готуються до великого призову, яким намагатимуться закрити прогалини", - наголосив Андрющенко.
- У російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
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