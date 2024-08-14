Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни готуються до великого призову, строковики опиняться на фронті, - Андрющенко
Ексклюзив

Росіяни готуються до великого призову, строковики опиняться на фронті, - Андрющенко

Оксана Ліховід
14 серпня, 2024 середа
09:06
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що російськими строковиками будуть замінювати контрактників

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Призов у РФ планується на жовтень. І можна сказати, що строковики точно опиняться на фронті. Строковиками будуть замінювати контрактників, оскільки кількість підписаних контрактів зменшується. Незважаючи на те, що ми зараз фіксуємо черговий сплеск військової реклами на окупованій території Донеччини, охочих приєднатися до армії фактично немає. Це не тільки тенденція, пов'язана з окупованою Донецькою областю", - зауважив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, є інсайдерська інформація, що у Росії готується масштабний призов.

"Є навіть підтверджені факти, коли людина, змінивши місце проживання, заїхала з території Росії в Маріуполь, стала на військовий облік, і її повторно будуть призивати на службу в російську армію. Це свідчить про те, що росіяни насправді готуються до великого призову, яким намагатимуться закрити прогалини", - наголосив Андрющенко.

  • У російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
Теги:
Новини
Росія
Маріуполь
російська армія
мобілізація
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
фейк
Автор Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня
Командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Жителі Курщини та строковики здають ЗСУ координати кадирівців, - InformNapalm
Росія щодня продукує нові фейки
Автор Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
РФ поширює фейк, що киян, які живуть поблизу "центрів прийняття рішень", закликали покинути домівки
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 45.01
    Продаж 45.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
09:37
Біля Тайваню помітили 27 бойових літаків і 12 військових кораблів КНР
09:34
Ексклюзив
окупанти в Криму
Росіяни не перекидають підрозділи з Донеччини на Курськ, - боєць ЗСУ Сазонов
09:30
Партнерський матеріал
Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, як має відбуватися затримання та як протидіяти незаконним діям ТЦК
09:22
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про збиття 117 БПЛА і 4 ракет, росЗМІ - про влучання біля військових аеродромів
09:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 134 боєзіткнення, понад третина - на Покровському напрямку
09:00
сили ППО
РФ вночі атакувала Україну ракетами і БПЛА: скільки ворожих цілей збила ППО
08:45
Херсон
Росіяни від ранку атакують Херсон та передмістя: постраждали 7 людей, серед них - дитина
08:36
Оновлено
шахед
Нічна атака "шахедами": ворог уразив інфраструктурні об'єкти на Житомирщині й Чернігівщині
08:26
Тамерлан Ескерханов
Засуджений за вбивство Нємцова кадирівець Ескерханов насправді не бере участь у бойових діях в Україні, - росЗМІ
08:15
НАТО, Трамп
У США профспілка звинуватила Трампа та Маска у порушенні закону через погрози працівникам-страйкарям під час інтерв'ю
08:05
OPINION
Віталій Портников
Трамп не змінив своєї риторики щодо України. Колонка Віталія Портникова
07:56
смерть рашистським окупантам
За добу війни в Україні РФ втратила 1240 військових, 21 танк і 57 артсистем
07:45
москва, кремль
У РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну
07:42
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
"У мене хороші манери": Байден розповів, чи планує відвідати інавгурацію Трампа у разі його перемоги на виборах у США
07:19
Україна Британія
"Історичний документ": Україна і Британія почали розробку угоди про 100-річне партнерство
07:13
посвідчення водія
Українцям мобілізаційного віку за кордоном, які не оновили облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія
07:05
Кіліан Мбаппе, Реал
"Реал" - "Аталанта": де та коли дивитись матч за Суперкубок УЄФА
06:53
Варфоломій підтримав анонсовану Зеленським ініціативу про "духовну незалежність" України, - ОП
06:49
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков
У Білгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації
06:26
Курська область
"Україна захищається": у Держдепі США назвали причину операції в Курській області
06:14
Колона техніки
Росія перекидає частину військ з України до Курська, - WSJ
05:44
Олімпійські ігри
Влада Франції заявила, що під час Олімпіади в Парижі було зафіксовано понад 140 кібератак
05:14
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем'єр-міністр Японії Кішіда не балотуватиметься на другий термін, - ЗМІ
04:52
Ємен, хусити
США заявили про знищення двох суден хуситів у Червоному морі
04:26
Хезбола, Ліван
"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 25 ракет: цілились у військову базу
03:56
Google
Google представила лінійку смартфонів Pixel з інтеграцією технології штучного інтелекту
03:36
Дональд Туск
Прем'єр Польщі Туск назвав наступ ЗСУ на Курщині оборонною операцією
03:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів й ракет по Воронезькій та Курській областях
02:09
США Ізраїль
США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $20 млрд на тлі загрози розширення війни на Близькому Сході
01:28
Лаурінас Кащюнас
Міністр оборони Литви Кащюнас заявив, що Росія перекидає на Курщину війська з Калінінградської області
00:26
BookForum
Серед гостей письменники з різних країн: 3-6 жовтня у Львові відбудеться літературний фестиваль BookForum
00:01
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах": фейки роспропаганди за 13 серпня
2024, вiвторок
13 серпня
23:55
Оновлено
Твенте - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
23:39
Владислав Ванат (на передньому плані), Рейнджерс - Динамо
"Динамо" у більшості перемогло "Рейнджерс" та вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів
23:16
Джо Байден
Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області
23:01
Оновлено
Арсеній Батагов
Ключовий футболіст "Зорі" після Олімпіади-2024 перебрався у Туреччину
22:50
школа, урок
В Україні запускають експериментальний проєкт для шкіл без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн
22:42
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
"Путін буде мститися": політолог Розумний про реакцію РФ на ймовірну заборону УПЦ МП
22:33
Ексклюзив
Збройні Сили України
Військовий експерт Самусь розповів, якою може бути відповідь РФ на Курську операцію
22:22
"Чапай"
Росіяни скопіювали українську роботизовану турель "Шабля" та назвали її "Чапай"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV