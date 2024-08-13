"Росіяни вже близько": волонтер про евакуацію з Покровського напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі евакуація відбувається з Покровського напрямку, оскільки росіяни вже близько, і міста в цій зоні стають надзвичайно небезпечними. Це стосується Покровська та Мирнограда, не кажучи вже про Гродівку та Новогродівку, які розташовані дуже близько до лінії фронту. Люди відчувають на собі всі наслідки обстрілів, адже КАБи влучають у міста. Багато мешканців зараз перебувають у небезпеці. На щастя, організована примусова евакуація дітей, їх поступово вивозять. Однак, ситуація є надзвичайно небезпечною, і людям, які залишаються, дуже важко і небезпечно перебувати в цих умовах", - наголосив Маховський.

За словами волонтера, до Гродівки немає можливості заїхати, але коли під'їжджаєш до неї, то можна побачити прильоти, дим та пожежі.

"Зазначу, що заїжджати туди вкрай небезпечно. Новогродівка - це теж дуже небезпечний пункт, проте можна спробувати заїхати з боку Мирнограда. На донецькій трасі, яка веде в той напрямок, ворог активно використовує FPV-дрони. Нещодавно їздив до Торецька, ситуація там дуже небезпечна. Відстань до позицій окупантів всього кілька кілометрів, і вони також активно використовують FPV-дрони. Останнім часом тактика ворога дещо змінилася. Росіяни переналаштували дрони на нижчі частоти, що ускладнює їхнє виявлення та протидію. Тобто кожна поїздка може стати останньою", - додав Маховський.