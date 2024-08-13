На Донеччині за добу окупанти вбили 4 людини, ще 4 поранили

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, вчора, 12 серпня, росіяни вбили двох людей в Українську, та ще двох - у Торецьку і Костянтинівці.

Крім того, чотири людини на Донеччині за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.