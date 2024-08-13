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На Донеччині за добу окупанти вбили 4 людини, ще 4 поранили

Юлія Лаврук
13 серпня, 2024 вiвторок
09:03
Війна з Росією

За минулу добу 12 серпня російські окупанти вбили чотирьох людей на Донеччині. Ще чотири людини дістали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, вчора, 12 серпня, росіяни вбили двох людей в Українську, та ще двох - у Торецьку і Костянтинівці.

Крім того, чотири людини на Донеччині за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.

  • Російська армія вночі 13 серпня запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Чернігівській області є влучання у цивільну інфраструктуру, у Сумах поранено людину.
Теги:
Україна
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
Торецьк
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