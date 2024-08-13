На Донеччині за добу окупанти вбили 4 людини, ще 4 поранили
За минулу добу 12 серпня російські окупанти вбили чотирьох людей на Донеччині. Ще чотири людини дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, вчора, 12 серпня, росіяни вбили двох людей в Українську, та ще двох - у Торецьку і Костянтинівці.
Крім того, чотири людини на Донеччині за добу дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.
- Російська армія вночі 13 серпня запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Чернігівській області є влучання у цивільну інфраструктуру, у Сумах поранено людину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.41
- Актуальне
- Важливе