Росіяни атакують Україну ракетами та "шахедами": ситуація вночі 13 серпня

Про це інформують Повітряні сили.

О 00:21 стало відомо про рух безпілотників у кількох областях:

БПЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області

БПЛА у напрямку Полтавщини з Кіровоградщини

група БПЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку

БПЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється

О 00:52 повітряні сили попередили про групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини", - написали ПС о 01:14.

Станом на 01:20 "шахеди" спостерігали у Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях.

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