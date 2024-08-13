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Росіяни атакують Україну ракетами та "шахедами": ситуація вночі 13 серпня

Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
01:27
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Російська окупаційна армія вночі вівторка, 13 серпня, запустила на територію України "шахеди", згодом у повітряний простір увійшла швидкісна ціль

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

О 00:21 стало відомо про рух безпілотників у кількох областях: 

  • БПЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області
  • БПЛА у напрямку Полтавщини з Кіровоградщини
  • група БПЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку
  • БПЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється

О 00:52 повітряні сили попередили про групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини", - написали ПС о 01:14. 

Станом на 01:20 "шахеди" спостерігали у Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Одещина
Полтавщина
Сумщина
Миколаївщина
Чернігівщина
безпілотник
Кіровоградщина
повітряна тривога
Чорне море
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