Росіяни атакують Україну ракетами та "шахедами": ситуація вночі 13 серпня
Російська окупаційна армія вночі вівторка, 13 серпня, запустила на територію України "шахеди", згодом у повітряний простір увійшла швидкісна ціль
Про це інформують Повітряні сили.
О 00:21 стало відомо про рух безпілотників у кількох областях:
- БПЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області
- БПЛА у напрямку Полтавщини з Кіровоградщини
- група БПЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку
- БПЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється
О 00:52 повітряні сили попередили про групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини", - написали ПС о 01:14.
Станом на 01:20 "шахеди" спостерігали у Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях.
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