Росіяни обстріляли інфраструктуру Сум: є поранений, частина мешканців залишилася без світла і газу
У вівторок, 13 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Суми, у результаті чого поранено одну людину. В одному з районів міста відсутнє газо- та електропостачання
Про це інформує Сумська ОВА.
Згідно з повідомленням, ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста.
Внаслідок обстрілу зазнала поранень одна людина.
Крім того, у Сумах пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів. Без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста.
Наразі на місці працюють усі необхідні служби та проводять аварійно-відновлювальні роботи.
- Уночі 13 серпня російські окупанти випустили для удару по території України безпілотники і ракети. Оборонцям неба вдалося знищити 30 ударних БПЛА ворога.
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