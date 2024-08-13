Росіяни уночі вдарили по Україні балістикою і дронами: сили ППО знищили 30 ворожих "шахедів"
У ніч проти вівторка, 13 серпня, російські окупанти випустили для удару по території України безпілотники і ракети. Оборонцям неба вдалося знищити 30 ударних БПЛА ворога
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 38 ударними БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 30 ворожих БПЛА.
Зокрема, дрони знищили у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
- Російська окупаційна армія вночі 13 серпня запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Чернігівській області зафіксували влучання у цивільну інфраструктуру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.41
- Актуальне
- Важливе