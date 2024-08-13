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Росіяни уночі вдарили по Україні балістикою і дронами: сили ППО знищили 30 ворожих "шахедів"

Світлана Кравченко
13 серпня, 2024 вiвторок
07:33
Війна з Росією сили ППО

У ніч проти вівторка, 13 серпня, російські окупанти випустили для удару по території України безпілотники і ракети. Оборонцям неба вдалося знищити 30 ударних БПЛА ворога

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Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 38 ударними БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 30 ворожих БПЛА.

Зокрема, дрони знищили у Миколаївській, Вінницькій, Сумській,  Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

  • Російська окупаційна армія вночі 13 серпня запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Чернігівській області зафіксували влучання у цивільну інфраструктуру.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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