РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія станом на вечір 12 серпня просунулася біля трьох населених пунктів у Донецькій області
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що російська армія має просування біля Пантелеймонівки, а також у самих двох населених пунктах.
"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях", - йдеться у повідомленні.
- Протягом 11 серпня російська окупаційна армія атакувала позиції Сил оборони на 10 напрямках. На фронті відбулося 71 бойове зіткнення.
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