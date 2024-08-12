РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що російська армія має просування біля Пантелеймонівки, а також у самих двох населених пунктах.

"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях", - йдеться у повідомленні.