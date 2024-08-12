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РФ штурмує позиції ЗСУ на 10 напрямках: найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку

Катерина Єсікова
12 серпня, 2024 понедiлок
00:23
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

Протягом 11 серпня російська окупаційна армія атакувала позиції Сил оборони на 10 напрямках. На фронті відбулося 71 бойове зіткнення

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

З початку доби на фронті між двома арміями відбулося 71 бойове зіткнення.

Окупанти завдали чотири ракетні удари, застосувавши 15 ракет, 45 авіаційних ударів 62 КАБами, 229 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали чотири атаки в районі Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки, досі триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі, на даний час точиться три боєзіткнення. 

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали шість штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського, чотири спроби противника потіснити наші підрозділи виявились марними, триває бій поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації, ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки відбто нашими захисниками, дві - триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новогродівка, Гродівка, Желанне, Орлівка та Миколаївка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Дев’ять боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів.

За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив понад 250 ліквідованими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено три артилерійські системи, бойову броньовану машину, РСЗВ, три автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, один танк та артсистему ворога було  суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується два бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районі Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, триває бій. 

На Времівському напрямку на даний час окупанти атакують в напрямку Водяного. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили дві атаки російських загарбників.

  • У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські загарбники щодня використовують боєприпаси з отруйними речовинами.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Покровськ
Торецьк
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