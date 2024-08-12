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Крилата ракета, 65 артсистем і 1080 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1080 російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 592 000 (+1080),
- танків ‒ 8450 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 368 (+5) од,
- артилерійських систем – 16 728 (+65) од,
- РСЗВ – 1146 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 2801 (+1) од.
Дані уточнюються.
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