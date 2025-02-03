В ОП радять не розраховувати на продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ
Термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать, тому ті, хто хоче добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня
Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Верещук за підсумками робочого засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ.
"Звісно, такі зміни мають відображати справедливість і здоровий глузд. Але має бути порядок. Особливо, коли йдеться про обороноздатність. Поділяю настрій комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в інший підрозділ", - написала вона.
За її словами, більшість випадків СЗЧ відбувається в навчальних центрах, а найменше – у бойових підрозділах. При цьому чиновниця зазначила, що варто з'ясувати причину масової втечі з навчальних центрів.
"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати та з поверненням не зволікати", - резюмувала Верещук.
- 21 листопада 2024 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав закон.
- На початку січня 2025 року Верещук повідомила, що влада обговорює ідею щодо продовження терміну добровільного повернення на службу військових після самовільного залишення частин (СЗЧ). Наразі українці мають час до 1 березня 2025 року.
- При цьому військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом, уточнили в Міноборони.
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