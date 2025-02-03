В ОП радять не розраховувати на продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ

Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Верещук за підсумками робочого засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ.

"Звісно, такі зміни мають відображати справедливість і здоровий глузд. Але має бути порядок. Особливо, коли йдеться про обороноздатність. Поділяю настрій комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в інший підрозділ", - написала вона.

За її словами, більшість випадків СЗЧ відбувається в навчальних центрах, а найменше – у бойових підрозділах. При цьому чиновниця зазначила, що варто з'ясувати причину масової втечі з навчальних центрів.

"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати та з поверненням не зволікати", - резюмувала Верещук.