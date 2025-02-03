Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В ОП радять не розраховувати на продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ

В ОП радять не розраховувати на продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ

Юлія Юліна
3 лютого, 2025 понедiлок
18:52
Війна з Росією Ірина Верещук

Термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать, тому ті, хто хоче добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня

Зміст

Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Верещук за підсумками робочого засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ.

"Звісно, такі зміни мають відображати справедливість і здоровий глузд. Але має бути порядок. Особливо, коли йдеться про обороноздатність. Поділяю настрій комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в інший підрозділ", - написала вона.

За її словами, більшість випадків СЗЧ відбувається в навчальних центрах, а найменше – у бойових підрозділах. При цьому чиновниця зазначила, що варто з'ясувати причину масової втечі з навчальних центрів.

"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати та з поверненням не зволікати", - резюмувала Верещук.

  • 21 листопада 2024 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав закон.
  • На початку січня 2025 року Верещук повідомила, що влада обговорює ідею щодо продовження терміну добровільного повернення на службу військових після самовільного залишення частин (СЗЧ). Наразі українці мають час до 1 березня 2025 року.
  • При цьому військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом, уточнили в Міноборони.
Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Ірина Верещук
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.07
  • EUR
    Купівля 42.82
    Продаж 43.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 лютого
19:41
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда заявив, що завершення війни в Україні може спричинити "вибух міжнародної організованої злочинності". МЗС відреагувало
19:41
Оновлено
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон і Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США, якщо Трамп застосує їх щодо ЄС
19:36
Микола Моргунов
Очільника російської "адміністрації" Сіверськодонецька затримали за підозрою в бандитизмі
19:28
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
"Наразі ми перебуваємо в обороні": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про ситуацію на Курщині
19:19
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща й надалі допомагатиме Україні, але свої війська не відправлятиме
19:16
Ексклюзив
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Головна глобальна війна світу в майбутньому – торгова. США можуть створити умови для боротьби із Китаєм руками ЄС, - політолог Денисенко
19:12
Ексклюзив
ПАРЄ
"Я вважаю, це перемога": нардеп Мережко про фактичне визнання ПАРЄ Путіна терористом
19:04
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про надання громадянства дружинам та чоловікам військовослужбовців ЗСУ
18:58
У Дії зʼявляться е-направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення, - Федоров
18:47
Ілюстративне фото
У Братиславі побили до смерті українця. МЗС України не виключає мотивів етнічної ворожнечі
18:36
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Данія готова дозволити США збільшити військову присутність у Гренландії
18:21
Ексклюзив
Фугасна авіабомба ФАБ-250М-54
"Дія бомби є дуже ефективною": Defense Express про використання дронів з бойовою частиною 250 кг для ударів по РФ
18:12
Дніпропетровщина
УВКБ ООН запускає програму допомоги українцям, які хочуть евакуюватися з Дніпропетровщини
18:07
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
"Дуже швидко паростки цієї надії були цілком зруйновані": нардеп 6 скликань ВР Кендзьор про те, як Росія нищила українську діаспору
18:05
Олександр Зубков, Грузія - Україна
Футболіст збірної України Зубков перейшов із "Шахтаря" до "Трабзонспора"
18:04
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Президентка Мексики домовилась із Трампом про призупинення мит на місяць
18:03
переговори України з Росією
Заяви Трампа, Келлога і Путіна: схоже, йдуть закулісні переговори, де немає України і чіткої цілі й плану щодо умов завершення війни і засобів тиску на Росію, - КБФ
18:02
OPINION
Блог Віра Вайсберг
Атака на Портникова: сила метафори
17:58
коронавірус_діти
У Києві зростає захворюваність на COVID-19, грип і ГРВІ: зафіксовано летальні випадки
17:57
Пішов з життя український письменник і журналіст Олег Поляков
17:52
Ексклюзив
ВЛК_військовий квиток
Правозахисниця Денісова дала пораду обмежено придатним, хто не пройшов ВЛК до 5 лютого
17:49
Ілюстративне фото
Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту
17:42
Гривня, 1000 гривень, гроші
Національний кешбек: за січень українці накопичили понад 400 млн грн
17:41
Кличко обговорив з делегацією Європейського банку покращення енергостійкості Києва та модернізацію громадського транспорту
17:32
Ексклюзив
Медики розповіли про стан постраждалих
"Для нас це було шоком": фронтова волонтерка Корчинська про рішення Кабміну бронювати 100% медпрацівників
17:26
На Дніпропетровщині затримали волонтера, який за $11 тис. обіцяв знайомому групу інвалідності
17:24
Латвія передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва у межах громадської ініціативи
17:20
Олександр Маркушин
Мера Ірпеня Маркушина звільнили з-під варти й відправили під цілодобовий домашній арешт
17:11
Плював в обличчя, бив і принижував: викладача університету технологій та дизайну, актора Льва Сомова звинуватили у харасменті
17:09
Дуг Форд
Канадська провінція Онтаріо заборонила контракти з американськими компаніями у відповідь на мита США
17:08
Вадим Сухаревський
Сили безпілотних систем вже вражають повітряні цілі за допомогою лазерних технологій, - Сухаревський
17:07
Антон Спіцин
"Один з кращих українських операторів FPV": на фронті загинув воїн підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин
17:02
Пресреліз
Leave no one behind partnership
Майбутнє за роботизованою освітою: у львівських школах нові кабінети інформатики
16:51
Ексклюзив
"Військовослужбовець зобов'язаний був застосувати зброю", – член оборонного комітету ВР Федієнко про вбивство співробітника ТЦК на Полтавщині
16:37
Ексклюзив
Військово-лікарська комісія, ВЛК
"Не встигнуть перевірити такий наплив військовозобов'язаних": голова підкомітету ВР з питань кібербезпеки про відтермінування проходження ВЛК обмежено придатними
16:37
Пресреліз
Ольга Крупник, головна редакторка каналу "Еспресо"
Ольга Крупник стала головною редакторкою телеканалу “Еспресо”
16:37
ООН
ООН фіксує "тривожне зростання" кількості страт українських військовополонених
16:33
екстренка
У Вашингтоні закрили головний офіс USAID, працівників поінформували електронною поштою, – CNN
16:24
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 53 боєзіткнення: РФ здійснила 25 штурмів на Покровському напрямку
16:12
електронні реєстри
В Україні майже 63 тис. людей вважаються безвісти зниклими
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV