Перша реакція на цей виклик — бажання активніше просувати на європейські, і загалом закордонні аудиторії інформацію про жахливе споконвічне поєднання російської культури та російської військової агресії. Наприклад, показувати їм такі фільми, як "СВО: війна і мир" Мирослави Барчук.

Утім, в мене особисто є дуже великі сумніви щодо того, що європейські інтелектуали підтримують "людожерську культуру" лише через свою необізнаність, а не демонструють таким чином свою недвозначну позицію щодо "необхідності зрозуміти людожера", діючи чітко за настановами автора "Злочину і кари", релятивізуючи зло.

Читайте також: Не Мар'яні з Арестовичем визначати "правильну" поведінку людини перед обличчям смерті Наведу лише один приклад.

Шість років тому австрійський письменник Петер Гандке отримав Нобелівську премію з літератури "за впливову роботу, яка з мовною цілісністю досліджує периферію та специфіку людського досвіду". Це нагородження викликало неабиякий скандал, тому що австрійського письменника звинувачують у підтримці Слободана Мілошевича та у запереченні воєнних злочинів, скоєних сербською армією в Боснії.

Гандке, зокрема, заперечував геноцид у Сребрениці та жертви серед цивільного населення Сараєва під час сербської облоги міста. Щодо Сребрениці письменник заявляв, що "це (масові вбивства) роблять усі сторони". А ще говорив, що "мусульмани у Сараєво самі себе вбили, щоби скомпрометувати сербів". І, нарешті, виступаючи на похоронах Мілошевича, Гандке назвав його "досить трагічною людиною". Читайте також: Рудимент совка: Арестович спекулює на смерті

Журналісти світових медіа, включаючи BBC та CNN, які працювали у Боснії під час війни, виступили проти нагородження письменника. Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Північна Македонія, Косово та Туреччина бойкотували церемонію вручення Нобелівської премії. Шведка Крістіна Доктаре, яка отримала Нобелівську премію миру в 1988 році як співробітник миротворчих сил ООН, повернула це престижне визнання на знак протесту. Під час вручення премії, у шведській столиці відбувся протест представників кількох боснійських громадських організацій.