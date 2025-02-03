Очільника російської "адміністрації" Сіверськодонецька затримали за підозрою в бандитизмі

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що Моргунову висунули підозри у скоєнні злочинів, зокрема участі у бандах, розбої, а також викраденні людини.

Як стверджують росіяни, з травня 2014 року він брав активну участь у формуванні та підтримці стійкої збройної групи: "Моргунов, будучи на той момент головою адміністрації міського округу Брянка Луганської Народної Республіки, володіючи через займану посаду повним обсягом інформації про всі об'єкти нерухомості та значущі підприємства міста, про їхніх фактичних і номінальних власників, фінансовий стан забезпечених містян, надавав ці відомості учасникам бандформування для організації викрадення людей, їхнього незаконного утримання, розкрадання майна, а також вимагання грошових коштів як викупу за звільнення".

Представників цієї банди російський Слідком підозрює в 11 вбивствах, шести викраденнях людей, чотирьох розбійних нападах, здирництвах, викраденні майна підприємства на суму 6,2 мільйона рублів.

Встановлено, що всі жертви злочинних дій банди перебували в неприязних стосунках із Моргуновим, або з тих чи інших причин були до нього негативно налаштовані.

Довідка. Микола Моргунов був міським головою міста Брянка за часів Віктора Януковича. Після захоплення російськими військовими його під свій контроль, Моргунов вирішив всіляко співпрацювати з загарбниками та перейшов на їхню сторону.