У Братиславі побили до смерті українця. МЗС України не виключає мотивів етнічної ворожнечі
30 січня у Братиславі знайшли побитого українця з серйозними травмами голови та тіла - пізніше він помер у лікарні. МЗС України не виключає мотивів етнічної ворожнечі
Про це повідомляє словацький телеканал TA3.
Зазначається, що поліція розслідує смерть українця, якого знайшли 30 січня біля перукарні Gold Barber Shop - Twin City у Братиславі з серйозними травмами голови та тіла. Як пише телеканал, потерпілий помер наступного дня у лікарні.
Як пише Aktuality, чоловік міг бути безхатьком. Наразі поліція працює з кількома версіями. Припускається, що до смерті українця можуть бути причетні спецпризначенці.
Глава МЗС України Андрій Сибіга написав, що шокований трагічною смертю громадянина України: "Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину".
"На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності", - заявив міністр.
- 3 січня у Варшаві сталася смертельна ДТП - водій мікроавтобуса збив на смерть 14-річного підлітка з України.
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