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У Резерв+ відтепер можна отримати електронне направлення на ВЛК

Ксенія Золотова
31 січня, 2025 п'ятниця
13:45
Суспільство Військово-лікарська комісія, ВЛК

З 31 січня стартував перший етап реформи військово-лікарської комісії. Відтепер у застосунку Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК

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Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що реформа складається з декількох етапів. У рамках першого етапу Міністерство оборони виконує два моменти: робить електронне направлення на Військово-лікарську комісію і постанову про придатність або непридатність цифровою.

Вона зазначила, що цей етап мав бути реалізований до 28 лютого 2025 року, однак міністерству вдалося виконати завдання раніше.

"Ми прискорилися максимально, працювали 24 на 7, і сьогодні ми запускаємо електронне направлення на Військово-лікарську комісію", - сказала Черногоренко.

Вона підкреслила, що наразі за направленням не потрібно йти до ТЦК та СП, а достатньо скористатись цифровим інструментом у Резерв+.

"Це можна зробити вже через цифровий інструмент: зайти в Резерв+, оновити версію для того, щоб функціонал підтягнувся, і далі згенерувати собі направлення на Військово-лікарську комісію, яке буде мати QR-код, сформовано у вигляді електронного документа. Нікуди при цьому не йти, ні стояти в чергах, ні витрачати свій час не треба, а йти одразу на ВЛК, проходити її і далі вже виконувати свої зобов'язання по закону", - пояснила заступниця міністра.

За її словами, з кінця лютого розпочнеться другий етап реформи ВЛК, який дозволить отримувати в електронному вигляді довідку про придатність чи непридатність до військової служби.

"З 28 лютого ми будемо мати наступний електронний формат взаємодії держави і військовозобов'язаного - це постанова про придатність. Вона буде тільки цифровою, вона буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міністерство оборони. Таким чином, людині не потрібно буде другий раз іти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг", і людині в Резерв+ підтягнуться статус свіжої ВЛК, яку він щойно пройшов, і статус "придатний-непридатний". Відповідно два візити в ТЦК повністю нівелюємо, скажімо так, і людині більше не потрібно це робити", - зазначила Черногоренко, додавши, що при цьому у людини залишається право і можливість розв'язати ці питання в офлайн-режимі.

  • Уряд 28 січня прийняв рішення щодо запуску електронних скерувань на військово-лікарські комісії для військовозобов’язаних.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
ТЦК
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