З дискусіями та зверненнями до конституційного суду: росЗМІ розповіли про план повернення смертної кари у РФ

Про це пише російське пропагандистське видання Известия.

Вказано, що на першому етапі планують ініціювати дискусії на майданчику Громадської палати РФ з експертами та законодавцями. Про це заявив депутат держдуми від "Єдиної Росії" Олександр Спиридонов.

"Вважаю, що варто повернутися до розгляду зняття мораторію і введення в КК смертної кари за тероризм. ОП РФ готова розглянути нашу пропозицію про введення тероризму до переліку злочинів, за які може призначатися смертна кара", - сказав він.

За цю ж ідею виступили керівництво "Єдиної Росії" та ЛДПР, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, спікер держдуми В'ячеслав Володін та Громадська палата.

"Якщо до Державної думи буде внесено такий законопроєкт і його готуватимуть до голосування, а також, якщо парламент направить його до Громадської палати, ми, відповідно до законодавства, його розглянемо і проведемо "нульові читання", - заявив перший заступника голови комісії ВП РФ з громадського контролю та роботи зі зверненнями громадян Максим Григор'єв.

"Нульові читання" проведуть після підготовки парламентського законопроєкту про повернення смертної кари. Втім, скасування мораторію ймовірно розглядатиме конституційний суд РФ.

Суперечки про повернення смертної кари в Росії спровокував теракт в "Крокус Сіті Холі", але, навіть якщо таке покарання повернуть, його не зможуть застосувати до виконавців цього злочину. Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що Кремль не бере участі в дискусії про зняття мораторію на смертну кару.