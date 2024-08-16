Лукашенко помилував 30 політичних в'язнів

Про це повідомив телеграм-канал "Пул первого".

У повідомленні зазначають, що серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають серйозні захворювання. Є люди пенсійного віку.

У Лукашенка додали, що всі помилувані "визнали провину, щиро покаялися у скоєному та взяли зобов'язання вести правослухняний спосіб життя".

Прізвищ помилуваних наразі не повідомляли.

Як інформувала раніше низка ЗМІ, в Білорусі фіксують так звану другу хвилю дострокового звільнення політв'язнів. Останніми тижнями з колоній начебто вийшло 12 людей, раніше засуджених із політичних мотивів. Раніше, в червні, за амністією та помилуванням на волю вийшли 18 політв'язнів, серед яких був і хворий на онкологічне захворювання Григорій Костусєв.

Правозахисники зауважували, що Лукашенко випустив із колоній тяжкохворих політичних ув'язнених під тиском Польщі. На початку літа Варшава заявила про намір паралізувати вантажоперевезення до Білорусі (зокрема і з Китаю) на тлі провокацій з мігрантами й вимагала звільнити своїх громадян, які перебувають у в'язницях режиму Лукашенка, а також білоруських в'язнів совісті.

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", на цей момент у Білорусі 1384 політичні в'язні.