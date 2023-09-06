Країни G7 відклали регулярні перегляди обмежень на російську нафту через різке зростання цін, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних суден і страхових послуг. Це водночас ускладнює Заходу дотримання чинного ліміту ціни, оскільки компанії, які сприяють торгівлі, не входять до їхньої компетенції.

Так, країни "Великої сімки" (G7) разом з Євросоюзом і Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, а з лютого – на паливо. Спочатку країни ЄС погодилися переглядати ліміт ціни кожні два місяці та коригувати його, якщо необхідно, тоді як G7 переглядатиме "за необхідності", включаючи "впровадження та дотримання".

Натомість повідомляється, що G7 не переглядали обмеження з березня. Джерела агентства заявили, що Група не планує найближчим часом шукати коригування схеми.

"У червні або липні були деякі переговори про перегляд або принаймні про це, але формально цього ніколи не було", - сказало одне дипломатичне джерело.

Джерела повідомили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені у перегляді, вони зазначили, що у США та членів G7 мало бажання вносити зміни.

Майбутня Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться пізніше цього місяця, може стати неофіційною платформою для переговорів щодо обмеження.

Reuters пояснює, що механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо за допомогою західного страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ліміт ціни в $60 за барель для сирої нафти, $45 за барель важкого палива та $100 за барель легкого палива, такого як бензин і дизель.

Ідею висунув Вашингтон, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи зривів ринку в результаті заборони ЄС на російську нафту. Ф'ючерси на еталонну нафту марки Brent торгуються на найвищому рівні цього року на рівні понад 90 доларів за барель, підвищуючи вартість світової сирої нафти, включаючи російську нафту Urals.

Міністерство фінансів Росії заявило, що середня ціна на її флагманський сорт нафти марки Urals у серпні відновилася в середньому до 74 доларів за барель, що набагато перевищує стелю цін у 60 доларів за барель, і зросла з середньої ціни в 56 доларів за перші шість місяців року.

Росія була змушена скоротити експорт нафти та нафтопродуктів відразу після введення стелі цін, на тлі того, як щосили намагалася знайти достатньо суден для перевезення всієї своєї продукції.

Проте країні вдалося передати більшу частину свого експорту до рук вітчизняних чи незахідних іноземних відправників вантажу, яким не потрібне західне страхове покриття.

Агентство Reuters підрахувало, що щонайменше 40 посередників, включаючи компанії, які раніше не брали участь у цьому бізнесі, обробили щонайменше половину загального експорту нафти та нафтопродуктів з Росії в період з березня по червень.

Хоча наразі для перевезення російської нафти використовується в основному "тіньовий флот" танкерів з неясними власниками, західні судна, як і раніше, беруть участь у перевезенні продукції, оскільки їх важче контролювати, повідомило джерело в галузі.

За даними LSEG, російська нафта торгується вище за граничний рівень з середини липня і наразі на російських терміналах торгується на рівні близько 67 доларів за барель. Російські нафтопродукти, такі як мазут та дизельне пальне, також перевищили встановлені для них стелі цін.