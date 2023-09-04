У мінфіні США заявили, що обмеження ціни на російську нафту працює
Виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд розповів, що ціновий ліміт на російську нафту продовжує працювати та знижувати доходи Москви
Про це інформує Bloomberg з посиланням на Ностранда.
"Із середини липня флагманська російська нафта сорту Urals котирується вище за 60 доларів за барель, а вартість деяких нафтопродуктів перевищила ліміт, встановлений США, країнами Великої сімки і Європейським союзом", - йдеться у заяві.
Ностранд наголосив, що США вітають те, що Росія дотримується своїх зобов’язань щодо постачання ринку, і вони не мають наміру завдавати шкоди світовому нафтовому ринку таким чином, що це могло б спричинити нестабільність.
"Через дев'ять місяців після введення обмеження працює", - сказав виконувач обов'язків помічника міністра фінансів.
Чиновник також заявив, що ця політика зменшила доходи Росії, і будь-які випадки порушення будуть розслідуватися правоохоронцями США та їхніми партнерами.
Російська нафта: скорочення видобутку та санкції
ОПЕК+ - неформальна організація, що об'єднує країни, що входять у міжнародну організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), де провідну роль грає Саудівська Аравія, і низка держав, які є членами ОПЕК, зокрема й Росія.
5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
Росія у березні 2023 року зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.
Вже у квітні усі країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.
Натомість у травні потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонстрували жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ.
Згодом The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.
5 червня повідомлялося, що Росія скоротить видобуток нафти у 2024 році.
Індія, третій за величиною споживач нафти у світі, скоротила імпорт з Москви в серпні до 1,57 мільйона барелів на день, знизившись на 24% в порівнянні з попереднім місяцем і довівши їх до найнижчого рівня з січня.
31 серпня стало відомо, що Російська Федерація зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідне для збирання врожаю. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями.
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