У мінфіні США заявили, що обмеження ціни на російську нафту працює

Про це інформує Bloomberg з посиланням на Ностранда.

"Із середини липня флагманська російська нафта сорту Urals котирується вище за 60 доларів за барель, а вартість деяких нафтопродуктів перевищила ліміт, встановлений США, країнами Великої сімки і Європейським союзом", - йдеться у заяві.

Ностранд наголосив, що США вітають те, що Росія дотримується своїх зобов’язань щодо постачання ринку, і вони не мають наміру завдавати шкоди світовому нафтовому ринку таким чином, що це могло б спричинити нестабільність.

"Через дев'ять місяців після введення обмеження працює", - сказав виконувач обов'язків помічника міністра фінансів.

Чиновник також заявив, що ця політика зменшила доходи Росії, і будь-які випадки порушення будуть розслідуватися правоохоронцями США та їхніми партнерами.

Російська нафта: скорочення видобутку та санкції

ОПЕК+ - неформальна організація, що об'єднує країни, що входять у міжнародну організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), де провідну роль грає Саудівська Аравія, і низка держав, які є членами ОПЕК, зокрема й Росія.

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Росія у березні 2023 року зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.

Вже у квітні усі країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.

Натомість у травні потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонстрували жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ.

Згодом The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.

5 червня повідомлялося, що Росія скоротить видобуток нафти у 2024 році.

Індія, третій за величиною споживач нафти у світі, скоротила імпорт з Москви в серпні до 1,57 мільйона барелів на день, знизившись на 24% в порівнянні з попереднім місяцем і довівши їх до найнижчого рівня з січня.

31 серпня стало відомо, що Російська Федерація зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідне для збирання врожаю. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями.