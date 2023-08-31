У РФ дефіцит пального: він може посилитись перед виборами президента, - Reuters
Російська Федерація зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідне для збирання врожаю. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями
Про це повідомляє Reuters.
За даними видання, паливний ринок РФ постраждав від сукупності різних факторів, включаючи:
- технічне обслуговування нафтопереробних заводів;
- вузькі місця залізничної інфраструктури;
- та ослаблення рубля, який стимулює експорт пального.
"Протягом останніх місяців Росія намагалася впоратися з дефіцитом дизельного пального та бензину, розглядаючи обмеження експорту як останню відчайдушну спробу запобігти серйозній паливній кризі, яка є чутливою для Кремля напередодні президентських виборів у березні", - йдеться у повідомленні анонімних джерел Reuters.
Рішення російського уряду скоротити субсидії нафтопереробним заводам, ймовірно, погіршить доступність пального у країні.
Видання повідомляє, що регіональні нафтобази на півдні Росії були змушені скоротити або навіть призупинити реалізацію пального, а роздрібні АЗС були змушені обмежити обсяги продажу пального споживачам.
Один із південних російських трейдерів сказав, що у Краснодарському краї, Адигеї та Астрахані бензин АІ-92 не продається у роздріб, а бензину АІ-95 і дизелю майже немає.
- Нагадаємо, імпорт нафти з РФ до Індії впав до мінімуму за сім місяців.
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