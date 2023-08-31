Імпорт нафти з РФ до Індії впав до мінімуму за сім місяців
Третій за величиною споживач нафти у світі скоротив імпорт з Москви в серпні до 1,57 мільйона барелів на день, знизившись на 24% в порівнянні з попереднім місяцем і довівши їх до найнижчого рівня з січня
Про це інформує Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.
Індійські нафтопереробники зменшили постачання з Іраку на 10% до 848 тис. барелів на день з серпневим місяцем. Частину цього обсягу замінили різким збільшенням імпорту з Саудівської Аравії, який зріс на 63% до 852 000 тис. на день у порівнянні з липнем.
Імпорт нафти Індією з Росії скоротився у серпні через зупинку нафтопереробних заводів. Попри різке падіння обсягів, основним постачальником залишається Москва. Споживання російської нафти в Індії зросло порівняно з минулим роком, досягнувши піку у 2,15 млн барелів на добу в травні, оскільки нафтопереробники змагалися за постачання зі значними знижками
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., потужність якого становить 301 тис. барелів на день, скоротила імпорт на дві третини. Закупівлі Reliance Industries впали до 1,1 млн барелів на день з середнього значення 1,2-1,3 млн барелів через плани компанії закрити нафтопереробний підрозділ у вересні, сказав Віктор Катона, провідний аналітик Kpler.
"Загальний імпорт нафти Індією, який скоротився на 7% в порівнянні з серпневим місяцем до 4,35 мільйона барелів на день, ймовірно, збільшиться з жовтня, оскільки попит на продукцію набере темпів у четвертому кварталі, і в наступні місяці не буде ніякого великомасштабного обслуговування", - додав Катона.
- Вартість нафти продовжує зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі. Станом на ранок 30 серпня жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи, або 0,49%, до 85,91 долара за барель.
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