Ціни на нафту зростають через скорочення запасів у США та ураган у Мексиканській затоці, - Reuters

Про це пише Reuters.

Зазначається, що станом на ранок 30 серпня жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи, або 0,49%, до 85,91 долара за барель.

Reuters додає, що жовтневий контракт закінчується в четвер, а більш активний листопадовий контракт коштував $85,32, що на 41 цент вище.

Також ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 50 центів, або 0,62%, до 81,66 долара.

Напередодні ж обидва контрольні показники зросли більш ніж на один долар, оскільки валюта впала. Це стало причиною того, що перспективи подальшого підвищення процентних ставок зменшилися після послаблення даних про роботу в США.

Зокрема, запаси нафти в США за минулий тиждень впали на 11,5 мільйона барелів більше, ніж очікувалося. За словами аналітика Fujitomi Securities Тошітаки Тадзава, падіння свідчить про високий попит.

Інвестори також звернули увагу на ураган "Ідалія", який рухається над Мексиканською затокою на схід від основних місць видобутку нафти та природного газу в США. За даними Управління енергетичної інформації, на цей регіон припадає близько 15% видобутку нафти в США і близько 5% природного газу.

Велика нафтова компанія Chevron Corp (CVX.N) евакуювала частину персоналу з регіону, натомість виробництво продовжується.

В іншому місці аналітики очікують, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, продовжить своє добровільне скорочення видобутку до жовтня, утримуючи постачання нафти на низькому рівні.

Базуючись на цьому очікуванні, джерела Reuters у нафтопереробній промисловості прогнозують, що офіційні ціни продажу Саудівської Аравії на всі сорти сирої нафти, які продаються в Азію в жовтні, будуть підвищені до максимуму цього року.