Ціна на нафту залишається стабільною через невизначеність попиту

Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що ціни на нафту марки Brent подорожчали на 28 центів до 84,70 доларів за барель до 08:20 за Гринвічем, а американська нафта West Texas Intermediate піднялася на 25 центів до 80,35 доларів за барель.

У той час як скорочення пропозиції в рамках ОПЕК+ підвищило ціни на Brent і WTI приблизно на 12% і 13% відповідно, з початку третього кварталу глобальний попит на нафту занепокоєний з боку двох найбільших економік світу - США і Китаю - загострюється, кажуть аналітики.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у п’ятницю, що центральному банку США, можливо, доведеться підвищити ставки, щоб охолодити стійку інфляцію.

Тим часом відновлення економіки Китаю після пандемії сповільнилося через погіршення спаду нерухомості, низькі споживчі витрати та стрімке зростання кредитування, що змусило Пекін знизити ключові ставки, щоб підтримати активність у найбільшому у світі імпортері нафти.