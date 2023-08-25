Світові ціни на нафту піднялися до $83,6 за барель
Світові ціни на нафту Brent у п'ятницю, 25 серпня, піднялися до $83,6 за барель, проте на фоні слабкого попиту в Китаї та очікуванні посилення грошово-кредитної політики в США, вартість падає другий тиждень поспіль
Про це інформує Enkorr.
На 08:15 за київським часом на лондонській біржі ICE Futures жовтневі контракти на нафту Brent зросли на $0,27 (0,32%), досягнувши $83,63 за барель. У четвер вартість Brent збільшилася на $0,15 (0,2%) і становила до $83,36 за барель. На Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX вересневі контракти на нафту WTI піднялися на $0,28 (0,35%), до $79,33 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на $0,16 (0,2%), до $79,05 за барель.
Водночас на початку цього тижня нафта Brent знизилась в ціні на 1,4%, а WTI – на 2,4%.
Аналітик Citigroup Ед Морзе вважає, що ключовим членам ОПЕК, ймовірно, доведеться скоротити видобуток нафти ще більше: це може стати для них серйозною проблемою. Водночас Іран, Ірак, Лівія, Нігерія й Венесуела планують збільшити виробництво загалом на 900 тисяч барелів на добу цьогоріч і наступного року. За словами Морзе, цього вистачить для задоволення попиту.
- 4 серпня Саудівська Аравія оголосила про рішення продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до вересня.
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