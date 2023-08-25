Світові ціни на нафту піднялися до $83,6 за барель

Про це інформує Enkorr.

На 08:15 за київським часом на лондонській біржі ICE Futures жовтневі контракти на нафту Brent зросли на $0,27 (0,32%), досягнувши $83,63 за барель. У четвер вартість Brent збільшилася на $0,15 (0,2%) і становила до $83,36 за барель. На Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX вересневі контракти на нафту WTI піднялися на $0,28 (0,35%), до $79,33 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на $0,16 (0,2%), до $79,05 за барель.

Водночас на початку цього тижня нафта Brent знизилась в ціні на 1,4%, а WTI – на 2,4%.

Аналітик Citigroup Ед Морзе вважає, що ключовим членам ОПЕК, ймовірно, доведеться скоротити видобуток нафти ще більше: це може стати для них серйозною проблемою. Водночас Іран, Ірак, Лівія, Нігерія й Венесуела планують збільшити виробництво загалом на 900 тисяч барелів на добу цьогоріч і наступного року. За словами Морзе, цього вистачить для задоволення попиту.