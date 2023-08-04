Про це повідомило видання Xinhua.

Добровільне скорочення, яке було заплановане на липень, тепер поширюватиметься і на вересень, повідомило міністерство енергетики, додавши, що можливе подальше продовження.

Зазначається, що у вересні королівство видобуватиме приблизно 9 мільйонів барелів нафти на добу.

Окрім цього, міністерство також заявило, що це скорочення є додатковим до добровільного скорочення видобутку на 500 000 барелів на добу, про яке було оголошено у квітні, і яке триватиме до 2024 року.

Продовження добровільного скорочення має на меті посилити зусилля країн ОПЕК+ щодо стабілізації нафтових ринків, зазначили в міністерстві.