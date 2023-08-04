Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти до вересня
Саудівська Аравія оголосила про своє рішення продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до вересня
Про це повідомило видання Xinhua.
Добровільне скорочення, яке було заплановане на липень, тепер поширюватиметься і на вересень, повідомило міністерство енергетики, додавши, що можливе подальше продовження.
Зазначається, що у вересні королівство видобуватиме приблизно 9 мільйонів барелів нафти на добу.
Окрім цього, міністерство також заявило, що це скорочення є додатковим до добровільного скорочення видобутку на 500 000 барелів на добу, про яке було оголошено у квітні, і яке триватиме до 2024 року.
Продовження добровільного скорочення має на меті посилити зусилля країн ОПЕК+ щодо стабілізації нафтових ринків, зазначили в міністерстві.
- 15 липня стало відомо, що Росія планує скоротити експорт нафти із західних портів наступного місяця приблизно на 100 - 200 тис. барелів на день порівняно з липнем, оскільки Москва виконує свою обіцянку разом з лідером ОПЕК Саудівською Аравією.
- 25 липня ми писали, що ціни на нафту Brent зросли до $82,95 за барель.
- Вартість нафти продовжує зростати у середу, 2 серпня, після зниження, трейдери оцінюють сигнали про різке скорочення запасів нафти у Сполучених Штатах Америки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.63Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе