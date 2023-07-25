Ціни на нафту Brent зросли до $82,95 за барель

Про це повідомило видання Enkorr.

Станом на 08:05 за київським часом вересневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 21 цент (0,25%), до $82,95 за барель.

Вересневі ф'ючерси на WTI на цю мить дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі на 24 центи (0,3%) і становили $78,98 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт здорожчав на $1,67 (2,2%) – до $78,74 за барель, оновивши максимум із 24 квітня.

"Невгамовна жага літньої нафти створила ефект сніжного кому, який привів до багатотижневого ралі, – сказав керуючий директор Velandera Energy Partners Маніш Радж. – Скорочення постачань із Саудівської Аравії й Росії призвело до зростання попиту на американську нафту марки WTI з боку азіатських покупців".

Також з його слів, на поточну ситуацію вплинули кілька чинників, включаючи зростаючий улітку попит у США, активне відновлення економіки Китаю й позитивні прогнози для попиту в Індії, де пропозиція залишається обмеженою.

Рекордно високий попит у найближчій перспективі призведе до значного дефіциту нафти на ринку й підвищення цін на сорт Brent до $86 за барель до кінця року, вважають аналітики Goldman Sachs Group.