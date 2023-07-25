Ціни на нафту Brent зросли до $82,95 за барель
Котирування нафти еталонних марок помірно підвищуються вранці у вівторок через побоювання з приводу дефіциту палива на світовому ринку
Про це повідомило видання Enkorr.
Станом на 08:05 за київським часом вересневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 21 цент (0,25%), до $82,95 за барель.
Вересневі ф'ючерси на WTI на цю мить дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі на 24 центи (0,3%) і становили $78,98 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт здорожчав на $1,67 (2,2%) – до $78,74 за барель, оновивши максимум із 24 квітня.
"Невгамовна жага літньої нафти створила ефект сніжного кому, який привів до багатотижневого ралі, – сказав керуючий директор Velandera Energy Partners Маніш Радж. – Скорочення постачань із Саудівської Аравії й Росії призвело до зростання попиту на американську нафту марки WTI з боку азіатських покупців".
Також з його слів, на поточну ситуацію вплинули кілька чинників, включаючи зростаючий улітку попит у США, активне відновлення економіки Китаю й позитивні прогнози для попиту в Індії, де пропозиція залишається обмеженою.
Рекордно високий попит у найближчій перспективі призведе до значного дефіциту нафти на ринку й підвищення цін на сорт Brent до $86 за барель до кінця року, вважають аналітики Goldman Sachs Group.
- 15 стало відомо, що Росія планує скоротити експорт нафти із західних портів наступного місяця приблизно на 100 - 200 тис. барелів на день порівняно з липнем, оскільки Москва виконує свою обіцянку разом з лідером ОПЕК Саудівською Аравією.
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