У серпні Росія скоротить експорт нафти, - Reuters
Росія планує скоротити експорт нафти із західних портів наступного місяця приблизно на 100 - 200 тис барелів на день порівняно з липнем, оскільки Москва виконує свою обіцянку разом з лідером ОПЕК Саудівською Аравією
Про це пише Reuters.
Видання, посилаючись на три джерела знайомих з цим питанням, зазначає, що РФ доручила нафтовим компаніям скоротити плани поставок на наступний місяць.
Також відомо, що згідно з торговими джерелами та даними Refinitiv Eikon, серпневі скорочення поглиблять скорочення експорту в період з травня по липень, яке вже становить 500 тис. барелів на день.
Додається, що члени організації експортерів нафти ОПЕК+ скорочують поставки з листопада, щоб підтримати ціни. Цього місяця Росія пообіцяла скоротити експорт на 500 тис. барелів на добу в серпні, а Саудівська Аравія продовжила скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу.
"Липневі навантаження нафти із західних портів, таких як Приморськ і Усть-Луга в Балтійському морі та Новоросійськ у Чорному морі, цього місяця впадуть до 1,9 млн барелів на добу порівняно з 2,3 млн барелів на добу в червні та 2,4 млн барелів на добу в травні", – йдеться в повідомленні.
Окрім цього, зазначається, що речник віцепрем'єр-міністра РФ Олександра Новака, який відповідає за відносини Москви з ОПЕК+ заявив, що російські компанії самі вирішуватимуть, чи скорочувати видобуток нафти в серпні, але завдання Росії – скоротити поставки на світові ринки.
- 15 липня повідомлялося, що найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB заявила про зупинку постачання товарів та послуг до РФ.
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