Про це пише Reuters.

Видання, посилаючись на три джерела знайомих з цим питанням, зазначає, що РФ доручила нафтовим компаніям скоротити плани поставок на наступний місяць.

Також відомо, що згідно з торговими джерелами та даними Refinitiv Eikon, серпневі скорочення поглиблять скорочення експорту в період з травня по липень, яке вже становить 500 тис. барелів на день.

Додається, що члени організації експортерів нафти ОПЕК+ скорочують поставки з листопада, щоб підтримати ціни. Цього місяця Росія пообіцяла скоротити експорт на 500 тис. барелів на добу в серпні, а Саудівська Аравія продовжила скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу.

"Липневі навантаження нафти із західних портів, таких як Приморськ і Усть-Луга в Балтійському морі та Новоросійськ у Чорному морі, цього місяця впадуть до 1,9 млн барелів на добу порівняно з 2,3 млн барелів на добу в червні та 2,4 млн барелів на добу в травні", – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що речник віцепрем'єр-міністра РФ Олександра Новака, який відповідає за відносини Москви з ОПЕК+ заявив, що російські компанії самі вирішуватимуть, чи скорочувати видобуток нафти в серпні, але завдання Росії – скоротити поставки на світові ринки.