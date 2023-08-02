Ціна на нафту Brent піднялася до $85,6 за барель
Вартість нафти продовжує зростати у середу, 2 серпня, після зниження, трейдери оцінюють сигнали про різке скорочення запасів нафти у Сполучених Штатах Америки
Про це інформує видання Еnkorr.
Повідомляється, що у вівторок обидва сорти нафти здешевшали на 0,5-0,6%.
На лондонській біржі ICE Futures ф’ючерси на нафту Brent на жовтень коштують $85,59 за барель, що на 0,8% вище, ніж у вівторок. 1 серпня ці контракти здешевшали до $84,91 за барель.
На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ф’ючерси на нафту WTI на вересень зросли на 0,85% і склали $82,06 за барель. Ціна знизилася до $81,37 за барель.
Учора нафтовий ринок зазнав негативного впливу від посилення долара, яке робить сировинні товари дорожчими для інших валют. Проте нафта все ще приваблює інвесторів, які, ймовірно, будуть купувати контракти при зниженнях цін.
"Ралі на нафтовому ринку готове взяти паузу на тлі зниження фондових індексів у США й зміцнення долара", – зазначив старший аналітик Oanda Едвард Мойя.
Також Американський інститут нафти (API) заявляє, що нафтові запаси в США за тиждень зменшилися на 15,4 млн барелів. Це може бути найбільшим падінням з 1982 року, якщо Міненерго підтвердить ці дані.
- 15 липня стало відомо, що Росія планує скоротити експорт нафти із західних портів наступного місяця приблизно на 100 - 200 тис. барелів на день порівняно з липнем, оскільки Москва виконує свою обіцянку разом з лідером ОПЕК Саудівською Аравією.
- 25 липня ми писали, що ціни на нафту Brent зросли до $82,95 за барель.
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