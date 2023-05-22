Про це пише Bloomberg.

У квітні країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти.

"Однак є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як було обіцяно. Потоки сирої нафти на міжнародні ринки продовжують зростати і зараз більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники наприкінці минулого року", - пише Bloomberg.

"Частину цього збільшення можна пояснити перенаправленням сирої нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі нафтопроводом "Дружба", але це сталося в січні та лютому, до того, як скорочення виробництва мало набути чинності", - додали журналісти.

Утім, як зазначає видання, РФ уже почала стикатися з певними труднощами в транспортуванні сирої нафти до великих покупців, якими є Індія та Китай.