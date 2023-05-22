Поставки російської нафти морем зростають, ознак скорочення видобутку немає, – Bloomberg
Потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонструють жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ
Про це пише Bloomberg.
У квітні країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти.
"Однак є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як було обіцяно. Потоки сирої нафти на міжнародні ринки продовжують зростати і зараз більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники наприкінці минулого року", - пише Bloomberg.
"Частину цього збільшення можна пояснити перенаправленням сирої нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі нафтопроводом "Дружба", але це сталося в січні та лютому, до того, як скорочення виробництва мало набути чинності", - додали журналісти.
Утім, як зазначає видання, РФ уже почала стикатися з певними труднощами в транспортуванні сирої нафти до великих покупців, якими є Індія та Китай.
- 5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе