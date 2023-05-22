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Головна Економіка Поставки російської нафти морем зростають, ознак скорочення видобутку немає, – Bloomberg

Поставки російської нафти морем зростають, ознак скорочення видобутку немає, – Bloomberg

22 травня, 2023 понедiлок
17:32
Економіка нафта

Потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонструють жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ

Про це пише Bloomberg.

У квітні країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти.

"Однак є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як було обіцяно. Потоки сирої нафти на міжнародні ринки продовжують зростати і зараз більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники наприкінці минулого року", - пише Bloomberg.

"Частину цього збільшення можна пояснити перенаправленням сирої нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі нафтопроводом "Дружба", але це сталося в січні та лютому, до того, як скорочення виробництва мало набути чинності", - додали журналісти.

Утім, як зазначає видання, РФ уже почала стикатися з певними труднощами в транспортуванні сирої нафти до великих покупців, якими є Індія та Китай.

  • 5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
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