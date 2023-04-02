Країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти

Про це інформує The Guardian.

Скорочення видобутку нафти розпочнуться в травні. Вони спрямовані на підтримку стабільності ринку.

Очікувалося, що ОПЕК+ дотримуватиметься вже погоджених скорочень на 2 млн барелів на добу Це рішення ухвалили у жовтні минулого року. Нові скорочення доповнять погоджені раніше.

Так Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Ірак своєю чергою повідомив про скорочення на 211 тис. барелів на добу.

ОАЕ також заявили про скорочення на 144 тис. барелів на добу, а Кувейт - на 128 тис. барелів на добу. Оман оголосив про скорочення на 40 тис. барелів на добу, а Алжир зазначив, що видобуток нафти скоротиться на 48 тис. барелів на добу. Видобуток нафти на 78 тис. барелів на добу також скоротить і Казахстан.

Заступник прем'єр-міністра Росії Олександр Новак повідомив про намір країни також скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу до кінця 2023 року. Зазначають, що Москва заявила про скорочення в односторонньому порядку в лютому після запроваджених цінових обмежень з боку Заходу.

Після цього в США заявили, що альянс Кремля з іншими членами ОПЕК+ слабшає. Проте, на їхню думку, цей крок свідчить про те, що організація все ще міцна.