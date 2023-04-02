Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти

Країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти

2 квітня, 2023 неділя
22:11
Світ ОПЕК

Організація країн - експортерів нафти добровільно скорочує видобуток нафти на близько 1,15 млн барелів на добу

Про це інформує The Guardian.

Скорочення видобутку нафти розпочнуться в травні. Вони спрямовані на підтримку стабільності ринку.

Очікувалося, що ОПЕК+ дотримуватиметься вже погоджених скорочень на 2 млн барелів на добу Це рішення ухвалили у жовтні минулого року. Нові скорочення доповнять погоджені раніше.

Так Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Ірак своєю чергою повідомив про скорочення на 211 тис. барелів на добу.

ОАЕ також заявили про скорочення на 144 тис. барелів на добу, а Кувейт - на 128 тис. барелів на добу. Оман оголосив про скорочення на 40 тис. барелів на добу, а Алжир зазначив, що видобуток нафти скоротиться на 48 тис. барелів на добу. Видобуток нафти на 78 тис. барелів на добу також скоротить і Казахстан.

Заступник прем'єр-міністра Росії Олександр Новак повідомив про намір країни також скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу до кінця 2023 року. Зазначають, що Москва заявила про скорочення в односторонньому порядку в лютому після запроваджених цінових обмежень з боку Заходу.

Після цього в США заявили, що альянс Кремля з іншими членами ОПЕК+ слабшає. Проте, на їхню думку, цей крок свідчить про те, що організація все ще міцна.

  • 9 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав знизити ціну на російську нафту вдвічі - таке рішення мають до кінця березня ухвалити ЄС та G7.
  • 16 березня стало відомо, що США намагаються не вживати заходів, які можуть похитнути поставки російської нафти, оскільки це може привести до зростання цін на світовому ринку.
  • 2 квітня стало відомо, що Організація країн - експортерів нафти ОПЕК+ все ще вважає, що найкращою відповіддю на зростаючу невизначеність на нафтовому ринку, спричинену банківською кризою, є утримання своїх теперішніх обсягів видобутку.
Росія
Казахстан
Саудівська Аравія
нафта
ОАЕ
ОПЕК
Читайте також:
танк Leopard 2A6
1 квітня, 2023 субота
Міністр оборони Німеччини назвав остаточну кількість танків Leopard, які отримає Україна
Петро Порошенко
1 квітня, 2023 субота
"Я був шокований цією реакцією": Порошенко жорстко відреагував на позицію МОК щодо РФ
1 квітня, 2023 субота
На фронті загинув воїн Даніїл "Моджахед" Ляшук
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 квітня
21:28
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Радбез ООН необхідно реформувати, - МЗС Чехії
21:06
"Зменшити риторику" щодо Китаю, - генерал Міллі
21:02
Володимир Зеленський
Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого руху до перемоги, - Зеленський
20:40
на фото: Джо Байден в Києві
Як довго адміністрація Байдена підтримуватиме ідею незалежної України?
20:33
Вадим Новинський
Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ, - ЗМІ
20:06
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
WBA зробила важливий крок для організації бою Усика проти Вайлдера
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Розбомблені музеї - наша найсильніша наративна зброя
19:34
Збір підписів у Хмельницькому
Парафія собору УПЦ (МП) у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ. Духовенство втікло
19:23
Збірна Словаччини
Збірна Словаччини відмовилася брати на ЧС-2023 хокеїстів, які грають у Росії
19:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Викликають сумніви способи, у які Києво-Печерську лавру звільняють від УПЦ МП, - Княжицький
19:11
Вибухом в кафе у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
Вибухом в кав'ярні у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
18:55
російські військові
Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, - Генштаб
18:48
Мірча Луческу
Луческу пояснив, чому не має права залишити "Динамо"
18:40
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Ебрахім Раїсі (ліворуч)
Умови мирних переговорів диктуватиме український контрнаступ, - експерт Раміс Юнус
18:35
УПЦ МП
"Геть московського попа!" На подвір'я храму в Хмельницькому, де побили військового, прийшли сотні людей
18:26
Угорщина
Лідер партії Орбана заявив, що через допомогу Україні світ рухається до ядерної війни
18:19
Митрополіт Онуфрій
Попри заборону Онуфрій провів службу в Лаврі
18:15
Перший заступник начальника Хмельницького ОВА Сергій Тюрін
"Ми не московити". Хмельницька ОВА закликала "цивілізовано" розв'язати проблему з УПЦ (МП)
18:01
OPINION
Якуб Логінов
Автобаном до Європи, або Слон на Земпліні
17:52
Блінкен Лавров
Блінкен та Лавров провели першу з липня 2022 року телефонну розмову
17:43
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
17:40
Інтерв’ю
Микола Княжицький
УПЦ МП потрібно заборонити, як філію ФСБ, але робити це з повагою до вірян, - Княжицький
17:28
Ексклюзив
Павло Латушко
Лукашенко розглядає мене як особистого ворога, - білоруський опозиціонер Латушко
17:27
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
17:25
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру
17:17
Олександр Симчишин
УПЦ (МП) слід позбавити землі в Хмельницькому, а патрульних, які їх підтримали, звільнити, - мер міста
17:15
Передача безпілотника
В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників
17:15
Інтерв’ю
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Після візиту Сі Цзіньпіна до Росії Захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє, - Піонтковський
17:06
Оновлено
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
УПЛ: Результати усіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу
16:58
Дмитро Криськів (праворуч), Чорноморець - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Чорноморець" в УПЛ
16:46
окупанти крим
Росіяни будуть помирати за Путіна, як худоба, навіть після втрати Криму, - Фейгін
16:06
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
Довбик за 10 хвилин зробив хет-трик та приніс "Дніпру-1" перемогу над "Металістом 1925"
16:03
OPINION
Борислав Береза
Війна є, але десь там, далеко...
15:50
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі
15:03
Олександр Караваєв (ліворуч)
"Динамо" перемогло "Львів" у сотому матчі Луческу на посаді тренера киян
14:45
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній
14:45
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України у Німеччині звинуватив однопартійців Шольца у бажанні приховати злочини РФ
14:45
російські військові окупанти
Російський загарбник сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею
14:16
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс
Міністр закордонних справ Латвії назвав розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі "актом відчаю"
14:16
нафта
Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV