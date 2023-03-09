Естонія пропонує вдвічі знизити стелю ціни на нафту з РФ

Про це повідомляє EER.ee.

Рейнсалу нагадав, що члени ЄС заявляли про намір утримувати стелю цін на російську нафту на 5% нижче за середню ціну ринку, і цей підхід слід реалізувати вже цього місяця.

"Наприкінці січня ми домовилися, що в березні стеля цін буде переглянута. Це підтримали і Велика сімка, і Євросоюз", – стверджує міністр.

Зміни стелі нафтових цін з РФ встановлюються країнами Великої сімки. Наступна їхня зустріч, на якій має обговорюватися це питання, відбудеться до кінця березня.

Україна також наполягає на зниженні порога цін до $30-35 за барель.