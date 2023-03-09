Естонія пропонує вдвічі знизити стелю ціни на нафту з РФ
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав знизити ціну на російську нафту вдвічі - таке рішення мають до кінця березня ухвалити ЄС та G7
Про це повідомляє EER.ee.
Рейнсалу нагадав, що члени ЄС заявляли про намір утримувати стелю цін на російську нафту на 5% нижче за середню ціну ринку, і цей підхід слід реалізувати вже цього місяця.
"Наприкінці січня ми домовилися, що в березні стеля цін буде переглянута. Це підтримали і Велика сімка, і Євросоюз", – стверджує міністр.
Зміни стелі нафтових цін з РФ встановлюються країнами Великої сімки. Наступна їхня зустріч, на якій має обговорюватися це питання, відбудеться до кінця березня.
Україна також наполягає на зниженні порога цін до $30-35 за барель.
- Нагадаємо, за офіційними даними російського уряду, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 року знизились на 46% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
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