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Доходи РФ від продажу нафти та газу цьогоріч знизились майже вдвічі

7 березня, 2023 вiвторок
04:05
Економіка нафта ембарго санкції

За офіційними даними російського уряду, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 року склали 947 млрд руб, знизившись на 46% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року

Про це йдеться у звіт Міністерства фінансів РФ.

Зазначається, що відповідне падіння нафтогазових доходів РФ пов'язане зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

За даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року знизилися на 25%, склавши 3,163 трлн руб, а витрати збільшилися на 52% – до 5,744 трлн руб.

Зокрема, повідомляється, що витрати РФ на держзакупівлі в січні-лютому 2023 року становили 2,074 трлн руб тоді, як за цей період минулого року на держзакупівлі було витрачено 654 млрд руб.

  • Нагадаємо, 4 лютого Євросоюз встановив граничний рівень ціни на російські бензин та дизпаливо на рівні $100 за барель, а на продукцію, що продається з дисконтом, – $45 за барель
  • 5 лютого в ЄС набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ. Це стосується зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту.
  • Станом на 3 березня вартість газу у Європі вперше із серпня 2021 року опустилися нижче за $500.
  • А у країнах ЄС завдяки жорсткій політиці, свідомості громадян та теплій погоді споживання газу скоротилося майже на 19%.
газ
нафта
санкції проти Росії
війна з Росією
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