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Відсьогодні діє ембарго на продаж російської нафти у країни Заходу

5 лютого, 2023 неділя
20:25
Світ санкції проти Росії

У ЄС набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ. Це стосується зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.

"Мінус російські нафтопродукти. ЄС відсьогодні припиняє купувати їх і таким чином Росія втрачає ринок на 40 мільярдів. Санкції працюють", - заявив він.

В матеріалі BBC News - Україна пояснює, що гранична ціна на рівні 45 доларів за барель встановлена на нафтопродукти, що торгуються зі знижкою до сирої нафти. До цієї категорії належить, приміром, мазут.

Друга гранична ціна - на рівні 100 доларів за барель - стосується нафтопродуктів високого перероблення, що торгуються з премією до сирої нафти. До цієї групи належать бензин і дизельне пальне.

На міжнародних біржах барель дизельного пального з постачанням в Європу до заборони торгувався приблизно в районі 100-120 євро.

Відповідні обмеження ввели після затвердження санкцій країнами-членами ЄС в червні минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Євросоюз погодив ембарго на морські постачання нафти й нафтопродуктів з Росії ще 3 червня 2022 року, але початок дії положення відкладався. У підсумку ембарго на морські постачання російської нафти в країни Євросоюзу почало діяти 5 грудня 2022 року.

Ембарго не зачіпає постачань Росії в треті країни, і оскільки з нього зроблені серйозні виключення, воно не призведе до різкого падіння російського експорту та стрибка цін на нафту, але обмежить ціну російської сировини та надходження в бюджет, з якого Володимир Путін фінансує вторгнення в сусідню країну, сподівається Захід.

Виняток щодо постачання нафтопродуктів зроблено для Софії та Загреба. До кінця 2023 року вони можуть і надалі закуповувати газойль. Прага також може поки що купувати російське дизпаливо.

  • 5 лютого агенція Bloomberg повідомила, що Індія постачає перероблену нафту з Росії до Європи та Америки. Нафтопереробники Індії та Китаю можуть отримати більший прибуток, купуючи російську нафту за зниженими цінами, а експортуючи продукцію за світовими.

Новини
нафта
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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