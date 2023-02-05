Про це повідомила агенція Bloomberg.

Стало відомо, що Індія купує все більше російської нафти та переробляє її на паливо для Європи й США. Якщо раніше, в січні 2021, постачання бензину і дизельного палива з Індії до Нью-Йорка було на рівні 57,2 тисяч барелів, то в січні вона поставила 89 000 барелів – найбільше за чотири роки.

Додається, що щоденний потік дизельного палива з низьким вмістом сірки в Європу становив 172 000 барелів у січні, що є найбільшим показником з жовтня 2021 року.

Також додається, що Нью-Делі зіткнувся з незначною громадською реакцією, тому що він досягає подвійних цілей Заходу – скоротити енергетичні надходження Москви, одночасно запобігши шоку в постачанні нафти. І оскільки Європа посилює санкції, Індія стане ще більш центральною на глобальній нафтовій карті, яку перекроїла війна в Україні.

"Посадовці міністерства фінансів США мають дві основні цілі: підтримувати постачання на ринок та позбавити Росії доходів від нафти. Вони розуміють, що нафтопереробники Індії та Китаю можуть отримати більшу маржу, купуючи російську нафту за зниженими цінами та експортуючи продукцію за світовими цінами", – пояснив старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

Очікується, що значення Індії зросте після того, як сьогодні набули чинності нові санкції ЄС щодо експорту російської нафти. Заборона прибере з ринку величезний обсяг дизельного палива, і більше споживачів, особливо в Європі, будуть використовувати Азію, щоб заповнити дефіцит.

Це зробить дешеву російську нафту ще більш привабливою для Індії, яка покладається на імпорт для задоволення приблизно 85% своїх потреб у нафті. Національні нафтопереробні підприємства, включно з державними переробними підприємствами, які відповідають за задоволення внутрішнього попиту, збільшили експорт минулого року, щоб отримати прибуток від вищих міжнародних цін.