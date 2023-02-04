Про це повідомляє офіційний сайт Ради ЄС.

Рада Євросоюзу затвердила граничну ціну на російські бензин і дизпаливо на рівні $100 за барель, а на продукцію, що продається з дисконтом, — на рівні $45 за барель. Обмеження набудуть чинності 5 лютого 2023 року.

Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були закуплені та завантажені раніше цього терміну, передбачено перехідний період 55 днів. Крім того, Рада ЄС із середини березня планує повернутися до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту. Переглядати це обмеження планується кожні два місяці.

"Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід’ємне право України на самооборону проти російської агресії", - прокоментували рішення у Раді ЄС.