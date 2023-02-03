Посли ЄС погодили граничні ціни на російські нафтопродукти

Про це повідомила у Twitter головування у Раді ЄС Швеція.

"Посли ЄС сьогодні схвалили обмеження цін на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Це важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС і партнерів на російську агресивну війну проти України", – йдеться в повідомленні.

Про це також написав у твіттері журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Він уточнив, що посли ЄС дали зелене світло для двох обмежень цін на російські нафтопродукти: 100 доларів США за барель для дизельного пального, 45 доларів США – для дешевших нафтопродуктів.

Як зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набуває чинності в неділю, 5 лютого.

"З G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків", – додала вона.