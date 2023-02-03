Фон дер Ляєн: ЄС планує ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ на €10 млрд до 24 лютого
Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії вартуватиме близько 10 мільярдів євро і стосуватиметься технологій та обходу санкцій
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС.
"Росія і російські суспільство та економіка вже платять важку ціну через санкції, які ми на них наклали. Десятий пакет уже в дорозі. Ми маємо на меті прийняти його до 24 лютого. Він приблизно вартістю 10 мільярдів євро. Це, знову ж таки, значний пакет санкцій", - заявила фон дер Ляєн.
Зокрема президентка Єврокомісії поінформувала, що ЄС планує сконцентруватися на технологіях, які можуть бути використані російською воєнною машиною. Водночас за її словами, Брюссель дивиться детальніше в складові, які були знайдені, наприклад у безпілотниках, для того, щоб переконатися, щоб у РФ не було доступу до цих технологій або постачання Ірану, яке також відстежується.
Окрім цього, додається, що іншою складовою, на якій фокусується Єврокомісія - є обхід санкцій. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що десятий пакет матиме певні пропозиції, щоб протидіяти будь-яким обходам санкцій.
- 3 лютого Володимир Зеленський заявив, що вперше у спільній заяві саміту Україна-ЄС зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ і зробити це якнайшвидше.
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