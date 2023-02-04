Індія почала платити за російську нафту валютою ОАЕ, - Reuters
Індійські нафтопереробні заводи почали оплачувати більшу частину своєї російської нафти, що купується через трейдерів із Дубая, у дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів замість доларів США
Про це повідомляє Reuters.
За словами чотирьох джерел агентства, обізнаних з питанням, індійські нафтопереробні заводи почали платити за більшу частину російської нафти, придбаної через дубайських трейдерів, дирхамами Об’єднаних Арабських Еміратів замість доларів США.
Хоча Індія не визнає санкції Заходу проти Москви, і закупівлі російської нафти в будь-якому випадку можуть їх не порушувати, банки та фінансові установи обережно ставляться до клірингових платежів, щоб мимоволі не порушувати багато заходів, введених проти Росії після її вторгнення в Україну.
Індійські нафтопереробники та трейдери стурбовані тим, що, можливо, не зможуть продовжувати розрахунки у доларах, особливо якщо ціна на російську нафту підніметься вище ліміту, встановленого країнами Великої сімки та Австралією в грудні.
Це спонукало трейдерів шукати альтернативні способи оплати.
Попередні спроби індійських нафтопереробників розплачуватися з трейдерами за російську нафту в дирхамах через банки Дубая не мали успіху, що змусило їх повернутися до американської валюти.
Стеля цін G7 забороняє будь-якій західній компанії, такій як постачальники страхових послуг та транспортних послуг, які лежать в основі більшої частини світової торгівлі, брати участь у торгівлі російською нафтою, якщо ціна купівлі перевищує 60 доларів за барель у пункті навантаження в Росії.
Це залишається чинним, навіть якщо нафту призначено для таких країн, як Китай та Індія, які не визнають обмеження.
Індійські нафтопереробники в основному купують російську нафту у трейдерів з Дубая, включаючи Everest Energy та Litasco, підрозділ великої російської нафтової компанії Лукойл.
- 4 лютого Євросоюз затвердив граничний рівень цін на нафтопродукти з РФ. Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були закуплені та завантажені раніше цього терміну, передбачено перехідний період 55 днів. Крім того, Рада ЄС із середини березня планує повернутися до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту.
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