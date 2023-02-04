Про це повідомляє Reuters.

За словами чотирьох джерел агентства, обізнаних з питанням, індійські нафтопереробні заводи почали платити за більшу частину російської нафти, придбаної через дубайських трейдерів, дирхамами Об’єднаних Арабських Еміратів замість доларів США.

Хоча Індія не визнає санкції Заходу проти Москви, і закупівлі російської нафти в будь-якому випадку можуть їх не порушувати, банки та фінансові установи обережно ставляться до клірингових платежів, щоб мимоволі не порушувати багато заходів, введених проти Росії після її вторгнення в Україну.

Індійські нафтопереробники та трейдери стурбовані тим, що, можливо, не зможуть продовжувати розрахунки у доларах, особливо якщо ціна на російську нафту підніметься вище ліміту, встановленого країнами Великої сімки та Австралією в грудні.

Це спонукало трейдерів шукати альтернативні способи оплати.

Попередні спроби індійських нафтопереробників розплачуватися з трейдерами за російську нафту в дирхамах через банки Дубая не мали успіху, що змусило їх повернутися до американської валюти.

Стеля цін G7 забороняє будь-якій західній компанії, такій як постачальники страхових послуг та транспортних послуг, які лежать в основі більшої частини світової торгівлі, брати участь у торгівлі російською нафтою, якщо ціна купівлі перевищує 60 доларів за барель у пункті навантаження в Росії.

Це залишається чинним, навіть якщо нафту призначено для таких країн, як Китай та Індія, які не визнають обмеження.

Індійські нафтопереробники в основному купують російську нафту у трейдерів з Дубая, включаючи Everest Energy та Litasco, підрозділ великої російської нафтової компанії Лукойл.