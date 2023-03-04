Про це повідомляє Єврокомісія у twitter.

"Енергетичний шантаж з боку Росії провалився. Завдяки зусиллям громадян і бізнесу ЄС ми скоротили споживання газу на 19%. А наші газосховища поки що заповнені на 62%", – заявили в Єврокомісії.

Зокрема у пості додали, що завдяки європейській єдності та розумній енергетичній політиці Євросоюз зміцнює свою енергетичну незалежність.