"Завдяки зусиллям громадян і бізнесу ЄС ми скоротили споживання газу на 19%": у Єврокомісії заявили про провал російського енергетичного шантажу
Завдяки зусиллям громадян та бізнесу в країнах-членах Європейського Союзу енергетичний шантаж блоку з боку Росії провалився
Про це повідомляє Єврокомісія у twitter.
"Енергетичний шантаж з боку Росії провалився. Завдяки зусиллям громадян і бізнесу ЄС ми скоротили споживання газу на 19%. А наші газосховища поки що заповнені на 62%", – заявили в Єврокомісії.
Зокрема у пості додали, що завдяки європейській єдності та розумній енергетичній політиці Євросоюз зміцнює свою енергетичну незалежність.
- Нагадаємо, за зиму ціна на газ у Європі скоротилася втричі. Зниження цін відбулося на тлі аномально теплої зими в європейських країнах та високої заповненості газових сховищ. 27 грудня до закриття торгів на хабі TTF у Нідерландах ціна на газ виявилася нижчою за 850 доларів за тисячу кубометрів — уперше з 22 лютого
- Також ціни на природний газ на українському ринку на торгах 28 лютого вперше за 1,5 року впали нижче 20 тис. грн за тисячу кубометрів.
- 4 березня стало відомо, що вартість газу в Європі в ході торгів опустилася нижче за $500 за 1 тис. куб. м вперше з 23 серпня 2021 року.
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