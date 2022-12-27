Ціна газу в Європі вперше опустилась нижче показника до повномасштабної війни
27 грудня до закриття торгів на хабі TTF у Нідерландах ціна на газ виявилася нижчою за 850 доларів за тисячу кубометрів — уперше з 22 лютого
Про це повідомляє ТАСС.
Котирування газу знижуються на тлі теплої погоди у Європі, пише агентство. Також на ціни впливає зростання частки вітрогенерації у виробленні електроенергії ЄС – у неділю, 25 грудня, вона перевищила 31%.
- Також значення можуть мати й великі запаси газу у сховищах, адже ЄС скоротив споживання газу на 20% за останні 4 місяці.
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