Про це повідомляє ТАСС.

Котирування газу знижуються на тлі теплої погоди у Європі, пише агентство. Також на ціни впливає зростання частки вітрогенерації у виробленні електроенергії ЄС – у неділю, 25 грудня, вона перевищила 31%.

Також значення можуть мати й великі запаси газу у сховищах, адже ЄС скоротив споживання газу на 20% за останні 4 місяці.

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