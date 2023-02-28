Мінімум за 1,5 року. В Україні вартість газу впала нижче 20 тис. грн
Ціни на природний газ на українському ринку на торгах у вівторок, 28 лютого, вперше за 1,5 року впали нижче 20 тис. грн за тисячу кубометрів
Про це свідчать Котирування Natural gas ExPro, пише ExPro Consulting.
ПАТ "Укрнафта" на аукціоні на "Українській енергетичній біржі" у вівторок продала 10 млн куб м ресурсу березня за ціною 16 250 грн/тис куб м (без ПДВ) або 19 500 грн/тис куб м (з ПДВ).
Ресурс березня у вівторок торгувався за цінами 19 500 – 20 500 грн/тис куб м, тобто в середньому на 350 грн нижче, ніж у понеділок.
Основною причиною зниження цін в ExPro називають профіцит ресурсу на ринку. Внаслідок війни споживання газу в Україні помітно впало, тому попит залишається стриманим. Також сприяє скороченню обсягів споживання газу тепла зима
Разом з тим, вихід Укрнафти на ринок з продажем природного газу призвів до збільшення пропозиції. Компанія продає ресурс як для трейдерів, так і для кінцевих споживачів, наприклад, для Укрзалізниці. Укрнафта, маючи високі запаси газу в сховищах та потребу в коштах, активно продає ресурс, знижуючи ціни.
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