Вартість газу у Європі вперше із серпня 2021 року опустилися нижче за $500
Вартість газу в Європі в ході торгів опустилася нижче за $500 за 1 тис. куб. м вперше з 23 серпня 2021 року
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише "Коммерсант".
Ціна квітневого ф'ючерсу на хабі TTF 3 березня становила $498,5 за 1 тис. куб. м.
Ціни на газ у Європі почали знижуватися на початку 2023 року. До середини січня біржові ціни на газ у Європі впали на 25%. Також у лютому ціни на скраплений природний газ (ЗПГ) досягли 18-місячного мінімуму. Це сталося після інформації про повернення на ринок найбільшого заводу зі скраплення газу в США Freeport LNG.
- Нагадаємо, за зиму ціна на газ у Європі скоротилася втричі. Зниження цін відбулося на тлі аномально теплої зими в європейських країнах та високої заповненості газових сховищ. 27 грудня до закриття торгів на хабі TTF у Нідерландах ціна на газ виявилася нижчою за 850 доларів за тисячу кубометрів — уперше з 22 лютого
- Також ціни на природний газ на українському ринку на торгах 28 лютого вперше за 1,5 року впали нижче 20 тис. грн за тисячу кубометрів.
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