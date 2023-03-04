Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише "Коммерсант".

Ціна квітневого ф'ючерсу на хабі TTF 3 березня становила $498,5 за 1 тис. куб. м.

Ціни на газ у Європі почали знижуватися на початку 2023 року. До середини січня біржові ціни на газ у Європі впали на 25%. Також у лютому ціни на скраплений природний газ (ЗПГ) досягли 18-місячного мінімуму. Це сталося після інформації про повернення на ринок найбільшого заводу зі скраплення газу в США Freeport LNG.