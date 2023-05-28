Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією американського видання, Саудівська Аравія незадоволена, що Росія не дотримується домовленостей про скорочення видобутку нафти. Через те, що РФ в умовах санкцій продає свою сировину за низькими цінами, саудівці недоотримують прибути. Аравійські урядовці вже звернулися до росіян з вимогою дотримуватись узгоджених обсягів видобутку.

За інформацією WSJ, конфлікт між Москвою та Ер-Ріядом загострився напередодні зустрічі міністрів країн ОПЕК+, яка відбудеться 4 червня у Відні.

Росія у березні зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Проте звіт ОПЕК свідчить, що насправді РФ скоротила його лише на 300 тис. барелів.