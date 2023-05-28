Саудівська Аравія звинуватила РФ у недотриманні домовленостей про скорочення видобутку нафти, - WSJ
Саудівська Аравія вимагає від Росії дотримуватися зобов'язань про скорочення видобутку нафти, досягненого країнами ОПЕК
Про це пише The Wall Street Journal.
За інформацією американського видання, Саудівська Аравія незадоволена, що Росія не дотримується домовленостей про скорочення видобутку нафти. Через те, що РФ в умовах санкцій продає свою сировину за низькими цінами, саудівці недоотримують прибути. Аравійські урядовці вже звернулися до росіян з вимогою дотримуватись узгоджених обсягів видобутку.
За інформацією WSJ, конфлікт між Москвою та Ер-Ріядом загострився напередодні зустрічі міністрів країн ОПЕК+, яка відбудеться 4 червня у Відні.
Росія у березні зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Проте звіт ОПЕК свідчить, що насправді РФ скоротила його лише на 300 тис. барелів.
- 2 квітня організація країн-експортерів нафти оголосила про скорочення видобутку нафти на 1,15 млн барелів на добу.
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